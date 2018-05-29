Новости общества

13:20 МСК
Новости раздела
Общество

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой

12:48, 29.05.2018
Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала и грозы.

По информации синоптиков, в среду, 30 мая, с 8 до 20 часов на территории республики и в Казани ожидается сильный ветер порывами 15−20 метров в секунду.

В период с 12 до 20 часов местами ожидается очень сильный ветер порывами 20-25 м/с, локально шквал и гроза.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами на территории республики пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +13°С до +18°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты