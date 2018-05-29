Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии оштрафован — ФСБ

Суд признал бывшего замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Олега Алаева в превышении должностных полномочий. Он приговорен к штрафу в 35 тысяч рублей.

По данным республиканского ФСБ, чиновник списал «несколько единиц компьютерной техники и аппаратов сотовой связи». Ущерб от действий Алаева оценили в 184 тысячи рублей, передает «Сусанин».

Свою вину подсудимый признал. Технику вернул.

Напомним, что другой экс-заместитель руководителя администрации главы Удмуртии Андрей Лещинский ушел в отставку в апреле. Сейчас он возглавляет госцирк республики.