Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии оштрафован — ФСБ
Суд признал бывшего замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Олега Алаева в превышении должностных полномочий. Он приговорен к штрафу в 35 тысяч рублей.
По данным республиканского ФСБ, чиновник списал «несколько единиц компьютерной техники и аппаратов сотовой связи». Ущерб от действий Алаева оценили в 184 тысячи рублей, передает «Сусанин».
Свою вину подсудимый признал. Технику вернул.
Напомним, что другой экс-заместитель руководителя администрации главы Удмуртии Андрей Лещинский ушел в отставку в апреле. Сейчас он возглавляет госцирк республики.ПроисшествияОбществоВласть Удмуртия
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