Новости происшествий

13:21 МСК
Новости раздела
Происшествия

Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии оштрафован — ФСБ

11:57, 29.05.2018
Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии оштрафован — ФСБ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд признал бывшего замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Олега Алаева в превышении должностных полномочий. Он приговорен к штрафу в 35 тысяч рублей.

По данным республиканского ФСБ, чиновник списал «несколько единиц компьютерной техники и аппаратов сотовой связи». Ущерб от действий Алаева оценили в 184 тысячи рублей, передает «Сусанин».

Свою вину подсудимый признал. Технику вернул.

Напомним, что другой экс-заместитель руководителя администрации главы Удмуртии Андрей Лещинский ушел в отставку в апреле. Сейчас он возглавляет госцирк республики.

ПроисшествияОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты