Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником русской культуры Каравон

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником русской культуры Каравон.

В Каравоне находит яркое отражение старинное песенно-игровое творчество русского народного празднества, особенностью которого являются красота, доброта и духовное единство его участников. Традиции праздника бережно сохраняются и развиваются энтузиастами и ценителями русской культуры" — отмечается в поздравлении президента республики.



Минниханов выразил уверенность, что Каравон послужит сохранению и развитию народных традиций, укреплению межкультурного диалога и единства многонационального народа Татарстана.



«Желаю всем татарстанцам и гостям этого замечательного праздника мира, добра и благополучия!» — заключил президент РТ.



Добавим, что сегодня праздничные мероприятия пройдут в селе Никольское Лаишевского района. В них примут участие глава района Михаил Афанасьев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, а для гостей фестиваля выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Напомним, что в 2017 году Каравон в Лаишевском районе РТ посетили 20 тысяч человек.