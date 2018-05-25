Мэрия Кирова объяснила пробелы в ремонте дорог синхронизацией с работами на теплосетях

Власти Кирова объяснили, почему при ремонте некоторых улиц рабочие пропускают участки. К ним дорожники планируют вернуться после ремонта теплосетей.

График ремонта дорог в Кирове синхронизировали с графиком проведения ремонтных работ на теплосетях, передает сообщение «Гордоммостстроя» портал «Бизнес Новости».

Руководитель предприятия Леонид Лобов объяснил, что таким образом рабочие отложили ремонт участка улицы Дерендяева.

«Именно поэтому участки, где запланированы работы на теплосетях, подрядчики сейчас пропускают. Они будут ремонтировать их после завершения ремонта теплосетей», — цитирует Лобова newsler.ru



Кроме того, дорожники объяснили принцип работ на перекрестках. Там покрытие должно укладываться в последнюю очередь «чтобы исключить «выдавливание» асфальта в зоне скрещения улиц и обеспечить ровные стыки с полотном».