На «КазаньФоруме» обсудили сотрудничество России со странами СНГ и исламского мира

В Казани завершилась деловая программа XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». На заключительном пленарном заседании представители Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана рассказали о рекордных инвестициях, росте ВВП и транзитном потенциале. Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что доля стран ОИС во внешнеторговом обороте республики превысила 50% и составила $7,4 млрд. Также обсуждались исламские финансы, цифровые активы и промышленная кооперация.
