Лауреатов премии Тукая объявили в Казани в день 140-летия поэта

В Казани состоялась церемония вручения Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Награды получили поэтесса Лилия Сираева за сборник «Дәвамы бар», коллектив «Татнефти» за проект воссоздания тюркских музыкальных инструментов и творческая группа спектакля «Возвращение Тукая» (режиссёр Айдар Заббаров, драматург Резеда Губаева, актёр Эмиль Талипов). Раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал подготовку к 150-летию поэта и возможное придание премии международного статуса.
