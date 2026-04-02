В КСК «УНИКС» прошло «Чак-Чак шоу»

1 апреля в Казани состоялось «Чак-Чак шоу», официально открывшее подготовку к Большому фестивалю юмора, который запланирован на 2027 год. Мероприятие в КСК КФУ «УНИКС» объединило уличные конкурсы, концерт, выступления КВН и выставку карикатур. Организаторы намерены возродить традицию широкого празднования Дня смеха, популярную в Казани в середине 1990-х.
