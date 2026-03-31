В Казани прошло пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

В Казани на площадке ГТРК «Корстон» состоялось пленарное заседание XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел, собравшее около 900 делегатов из 37 регионов страны. Участники форума — фермеры, владельцы личных подворий и представители малого бизнеса — обсудили развитие сельских территорий, поделились опытом и представили свою продукцию на выставке.
