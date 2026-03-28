В Казани балетом «Ромео и Джульетта» почтили 80-летие Камиля Гайнуллина

К 80-летию народного артиста Татарстана Камиля Гайнуллина, легендарного солиста балетной труппы, на сцене театра им. Джалиля состоялся показ балета «Ромео и Джульетта». Главные партии исполнили звёзды казанской сцены — Кристина Захарова, Вагнер Карвальо и Олег Ивенко. Постановка стала данью уважения мастеру, чья творческая карьера была связана с этим театром на протяжении двух десятилетий.
