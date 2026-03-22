В «Смене» открылась выставка «Казань — Ташкент. Пересечения в искусстве ХХ века»

В Центре современной культуры «Смена» стартовал выставочный проект, посвящённый художественным связям Татарстана и Узбекистана. В экспозиции — более 150 работ из коллекций Фонда Марджани, «Галеев-Галереи» и самой «Смены», большинство из которых представлены в Казани впервые. Зрители увидят произведения Павла Бенькова, Баки Урманче, Александра Волкова, Чингиза Ахмарова и других ключевых фигур, сформировавших образ нового Востока в середине прошлого века. Выставка продлится до 14 июня.
