10 праздничных фото недели

Самым ярким событием минувшей недели для каждого жителя Татарстана стал День республики. А для казанцев праздник стал двойным, так как в столице Татарстана множеством красочных мероприятий отмечали еще и День города. Как праздновала Казань — в фотоподборке «Реального времени».
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