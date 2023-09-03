10 праздничных фото недели

00:00, 03.09.2023 10
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

Самым ярким событием минувшей недели для каждого жителя Татарстана стал День республики. А для казанцев праздник стал двойным, так как в столице Татарстана множеством красочных мероприятий отмечали еще и День города. Как праздновала Казань — в фотоподборке «Реального времени».

  • Торжественная церемония награждения званием «Почетный гражданин Казани»
  • Фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»)
  • Фестиваль «Милли кием»
  • Фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест»
  • Фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе — Казанское полотенце»
  • Концерт у Центра семьи «Казань»

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