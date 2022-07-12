Дезинфекция, отбор проб и установление карантина: как в Больших Яках ликвидировали «грипп птиц»

В Большеякинском сельском поселении Зеленодольского района Татарстана прошли масштабные учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц. Специалисты ветеринарной службы выполнили задачи по разработке проектов документов по установлению и отмене карантина, планированию мероприятий по предупреждению возникновения, недопущению распространения и ликвидации эпизоотического очага.



Кроме того, была проведена демонстрация использования дезинфекционной техники, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты при обработке животноводческих объектов, прилегающей территории, техники и персонала службы.

Наглядно участники учений показали процедуру отбора и доставки проб биологического и патологического материала в ветлабораторию, методы их лабораторного исследования, проведения в условном эпизоотическом очаге бескровного убоя, уничтожения павших и вынужденно убитых животных.

