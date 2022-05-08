10 фото недели: белые голуби, юные художники и память о войне и Победе

00:00, 08.05.2022 10
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На этой неделе Казань встретила праздник Весны и Труда — Первомай. В парке Победы весенний праздник отметили патриотическим концертом «Zа Россию». Столица Татарстана готовится праздновать  77-ю годовщину Победы. К этой дате в «Хазинэ» открылись три выставки о Великой Отечественной войне, а в театре Камала состоялся премьерный показ спектакля-концерта «Театр & Музыка. Джалиль», посвященного поэту-герою. 

  • 1—5. Патриотический концерт «Zа Россию».
  • 6. Премьерный показ спектакля-концерта «Театр & Музыка. Джалиль».
  • 7. Сольный концерт пианиста Алексея Мельникова.
  • 8—10. Открытие выставок о Великой Отечественной войне в галерее «Хазинэ».

Фото: Ринат Назметдинов


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