10 фото недели: белые голуби, юные художники и память о войне и Победе

На этой неделе Казань встретила праздник Весны и Труда — Первомай. В парке Победы весенний праздник отметили патриотическим концертом «Zа Россию». Столица Татарстана готовится праздновать 77-ю годовщину Победы. К этой дате в «Хазинэ» открылись три выставки о Великой Отечественной войне, а в театре Камала состоялся премьерный показ спектакля-концерта «Театр & Музыка. Джалиль», посвященного поэту-герою.
Фото: Ринат Назметдинов
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