10 фото недели: «веревочные следы», сельджукские минбары и причудливая мозаика от художников Татарстана

На минувшей неделе в Казани открылось несколько выставок, объединенных тюркской темой. В Галерее современного искусства экспонируются работы турецкого художника Ахмета Йешиля, отобранные специально для столицы Татарстана. В Нацмузее работает фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства». А в галерее «Хазинэ» на выставке «Новизна и традиции», посвященной 85-летию Союза художников РТ, представлен срез современного искусства республики. Фрагменты выставочной недели в Казани – в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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