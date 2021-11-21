10 фото недели: «веревочные следы», сельджукские минбары и причудливая мозаика от художников Татарстана

00:00, 21.11.2021 10
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На минувшей неделе в Казани открылось несколько выставок, объединенных тюркской темой. В Галерее современного искусства экспонируются работы турецкого художника Ахмета Йешиля, отобранные специально для столицы Татарстана. В Нацмузее работает фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства». А в галерее «Хазинэ» на выставке «Новизна и традиции», посвященной 85-летию Союза художников РТ, представлен срез современного искусства республики. Фрагменты выставочной недели в Казани – в фотоподборке «Реального времени».

  • 1–3. Выставка Ахмета Йешиля «Звуки и следы».
  • 4–6. Фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства».
  • 7–10. Выставка «Новизна и традиции».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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