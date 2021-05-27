Сергей Мазаев и джаз-компания: без «Морального кодекса», но с филармоническим оркестром

21:41, 27.05.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарской государственной филармонии вместе с филармоническим джаз-оркестром Сергея Васильева выступил лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев. Известными хитами в новой, оркестровой аранжировке музыканты завершили V Международный фестиваль «Джаз-КроссоверФест-Казань».


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