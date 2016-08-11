Ждем непростых гостей: открытая тренировка «Рубина» в преддверии встречи со «Спартаком»

13:04, 11.08.2016 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня футбольный «Рубин» провел на клубной базе открытую тренировку, а главный тренер команды Хавьер Грасия рассказал журналистам о подготовке к матчу со «Спартаком», который состоится 13 августа.

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