22 мая 2016

Всероссийский форум «Здравница-2016»

22 мая в 10.00 в ГРК «Корстон» состоится открытие Всероссийского форума «Здравница-2016».

Форум проводится с целью объединения профессионального туристского и медицинского сообщества для всемерного содействия развитию курортов, санаторно-курортных организаций России, сохранению и умножению традиций отечественной курортологии, повышению профессиональных знаний и умений специалистов курортного дела. В открытии примут участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков и Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Подробная программа форума размещена на официальной сайте.

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