Всероссийский форум «Здравница-2016»

22 мая в 10.00 в ГРК «Корстон» состоится открытие Всероссийского форума «Здравница-2016».
Форум проводится с целью объединения профессионального туристского и медицинского сообщества для всемерного содействия развитию курортов, санаторно-курортных организаций России, сохранению и умножению традиций отечественной курортологии, повышению профессиональных знаний и умений специалистов курортного дела. В открытии примут участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков и Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.
Подробная программа форума размещена на официальной
сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.