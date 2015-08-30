XII Европейский конгресс по катализу

С 30 августа по 4 сентября 2015 г. в столице Республики Татарстан г. Казани состоится XII Европейский конгресс по катализу EuropaCat-2015 «Катализ: сбалансированное использование ископаемых и возобновляемых ресурсов». Конгресс будет проходить в гостиничном комплексе Корстон-Казань (ул. Ершова, 1а).

Крупнейшее и наиболее престижное европейское научное мероприятие каталитической направленности, Европейский Конгресс по катализу (EuropaCat), проводится под эгидой Европейской федерации каталитических сообществ (EFCATS) с периодичностью раз в 2 года в различных странах Европы. В 2015 году впервые EuropaCat-XII пройдёт в России, в одном из исторических центров развития российской химической науки – г. Казани. Значение науки о катализе для современной цивилизации колоссально: сегодня все химические производства мира используют катализаторы и каталитические процессы.

Тематика Конгресса охватывает наиболее важные области фундаментальной каталитической науки и промышленного применения катализаторов:

I. Новые каталитические материалы и процессы для бережного использования сырья;

II. Приготовление и характеризация катализаторов;

III. Энергоэффективный катализ;

IV. Катализ для синтеза ценных химических веществ;

V. Катализ и защита окружающей среды.На Конгрессе особое внимание участников будет уделено вопросам рационального использования природных и возобновляемых источников сырья, энерго- и ресурсо-эффективности, защиты окружающей среды. Наряду с работой 5 основных научных секций, в рамках Конгресса состоятся 11 тематических симпозиумов, в т.ч.

XI Международный симпозиум «Селективное окисление как ключ к повышению ценности новых ресурсов» и Симпозиум «Образование в области катализа». Ведущие учёные-каталитики из стран Европы, Азии и Америки представят 8 пленарных и 23 ключевых лекции. В научную программу включены 244 устных и 800 стендовых докладов.

В Конгрессе примут участие около 1000 учёных и специалистов, представляющие исследовательские и образовательные учреждения и промышленные предприятия из 60 стран мира. Среди участников конгресса – президент и вице-президент Европейской федерации каталитических сообществ, президент Азиатско-тихоокеанской ассоциации каталитических сообществ, главные редакторы всех крупнейших международных научных журналов по катализу. В течение 6 рабочих дней Конгресса г. Казань фактически предстанет главным центром мировой каталитической науки.

ВЫСТАВКА научных приборов и рекламных материалов состоится в рамках Конгресса в ГК Корстон-Казань с 31 августа по 4 сентября.Рабочий язык конгресса – английский. Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте конгресса EuropaCat-XII