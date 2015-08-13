13 авг. 2015

Online-конференция с Владимиром Леоновым, министром по делам молодежи и спорту РТ/видео

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13 августа в 11.00 в прямом эфире в студии интернет-газеты "Реальное время" состоялась online-конференция с министром по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимиром Леоновым.

Тезисы к обсуждению:

  • Что изменится в спортивной инфраструктуре Казани в ближайшем будущем, каких объектов не хватает городу?
  • Какова стратегия развития спорта в республике: на какие виды спорта сделан упор?
  • Что принесет Казани ЧМ по футболу в 2018 году?
  • Как развиваются молодежные движения в Татарстане?


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