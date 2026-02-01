26 фев 2026

Бизнес-бранч «Правовая реальность — 2026»

26 февраля редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Правовая реальность — 2026» и приглашает к участию руководителей юридический компаний.

Вопросы к обсуждению:

  • Как не стать мишенью ФНС в 2026?
  • Ждать ли роста бизнес-банкротств, и какой будет ответственность топ-менеджеров?
  • Работа с большими данными: как снизить риски в юридической плоскости, когда работа зависит от технической?
  • Работа с госконтрактами: работа в череде контрагентов, и что делать, если заказчик не платит.
  • Международный бизнес: что нужно учесть при заключении любой международной сделки?
  • Нашумевшее: дела об изъятии собственности у родственников по антикоррупционным делам: новое прочтение практики «раскулачивания»?
  • «Дело Долиной»: как меняется практика купли-продажи недвижимости на вторичном рынке Татарстана.

В.О. 18+

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

