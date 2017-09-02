Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани
Общая информация
Управление занимается выполнением управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, касающихся области проектирования и строительства объектов муниципальной собственности.
Руководитель - Самигуллин Марат Рашитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, 5
- Телефон: (843) 236-62-62
- Email: uksr@mail.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page52.htm
Дата последнего обновления: 02.09.2017