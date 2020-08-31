Алексеев Сергей Владимирович
Общая информация
Родился 5 января 1966 г. в Казани.
Образование
1989 г. — окончил Казанский Государственный Университет по специальности «радиофизика».
1999 г. — окончил Татарский институт содействия бизнесу по специальности «экономика».
Трудовая деятельность
С 2003 г. — первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим».
2006-2013 гг. — член попечительского cовета НКО «Региональный фонд экономического развития».
2006-2013 гг. — член попечительского cовета НКО «Региональный фонд социально-экономического развития «Туган Иль».
2006-2016 гг. — член cовета директоров ОАО «ХК «Татнефтепродукт».
С июня 2006 г. — член cовета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
С июня 2006 г. — член cовета директоров ПАО «Таттелеком».
С июня 2006 г. — член cовета директоров ОАО «КМПО».
2007-2013 гг. — член cовета директоров ООО «ОмегаФинансГрупп».
2007-2012 гг. — член cовета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш».
2007-2013 гг. — член cовета директоров ОАО КПП «Авиамотор».
С марта 2009 г. — член попечительского cовета НКО «Фонд содействия развития особой экономической зоны «Алабуга».
С июня 2010 г. — член совета директоров АО УК «Татэнерго».
2011-2014 гг. — член cовета директоров ОАО «Первое Транспортное Управление».
2011-2017 гг. — член cовета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
С июня 2011 г. — член cовета директоров АО «Татэнерго» (переименовано из ОАО «Генерирующая компания»).
С октября 2012 г. — член cовета директоров АО «Казанская теплосетевая компания».
С мая 2013 г. — член cовета директоров АО «Татэнергосбыт».
С мая 2013 г. — член cовета директоров ПАО «Ак Барс» Банк.
С июня 2013 г. — член cовета директоров АО «Набережночелнинская теплосетевая компания».
С июня 2013 г. — член cовета директоров АО «Татхимфармпрепараты».
С июня 2014 г. — член cовета директоров АО «Татспиртпром».
С апреля 2015 г. — член cовета директоров ООО «Альтернативная энергосбытовая компания».
Награды
Заслуженный экономист РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 10/15
- Телефон: (843) 221-02-00
Дата последнего обновления: 31.08.2020