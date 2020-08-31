Алексеев Сергей Владимирович

Общая информация

Родился 5 января 1966 г. в Казани.

Образование

1989 г. — окончил Казанский Государственный Университет по специальности «радиофизика».

1999 г. — окончил Татарский институт содействия бизнесу по специальности «экономика».



Трудовая деятельность

С 2003 г. — первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим».

2006-2013 гг. — член попечительского cовета НКО «Региональный фонд экономического развития».

2006-2013 гг. — член попечительского cовета НКО «Региональный фонд социально-экономического развития «Туган Иль».

2006-2016 гг. — член cовета директоров ОАО «ХК «Татнефтепродукт».

С июня 2006 г. — член cовета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

С июня 2006 г. — член cовета директоров ПАО «Таттелеком».

С июня 2006 г. — член cовета директоров ОАО «КМПО».

2007-2013 гг. — член cовета директоров ООО «ОмегаФинансГрупп».

2007-2012 гг. — член cовета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш».

2007-2013 гг. — член cовета директоров ОАО КПП «Авиамотор».

С марта 2009 г. — член попечительского cовета НКО «Фонд содействия развития особой экономической зоны «Алабуга».

С июня 2010 г. — член совета директоров АО УК «Татэнерго».

2011-2014 гг. — член cовета директоров ОАО «Первое Транспортное Управление».

2011-2017 гг. — член cовета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

С июня 2011 г. — член cовета директоров АО «Татэнерго» (переименовано из ОАО «Генерирующая компания»).

С октября 2012 г. — член cовета директоров АО «Казанская теплосетевая компания».

С мая 2013 г. — член cовета директоров АО «Татэнергосбыт».

С мая 2013 г. — член cовета директоров ПАО «Ак Барс» Банк.

С июня 2013 г. — член cовета директоров АО «Набережночелнинская теплосетевая компания».

С июня 2013 г. — член cовета директоров АО «Татхимфармпрепараты».

С июня 2014 г. — член cовета директоров АО «Татспиртпром».

С апреля 2015 г. — член cовета директоров ООО «Альтернативная энергосбытовая компания».

Награды

Заслуженный экономист РТ.



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