Дубинов Евгений Евгеньевич (епископ Евфимий)
Общая информация
Родился 20 августа 1959 года в селе шатки Нижегородской области.
Образование:
— 1989 г. — Московский Инженерно-физический институт
Деятельность:
— В 2000 г. в Арзамасе крещён священником Русской православной старообрядческой церкви иереем Алексеем Думновым, после чего стал прихожанином старообрядческого Никольского храма города Арзамаса.
— В феврале 2004 г. — новоизбранный предстоятель РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Андриан (Четвергов) благословил его готовиться к принятию священного сана.
— 4 июля 2004 г. — дав обет безбрачия, митрополитом Московским и всея Руси Андрианом (Четверговым) в Покровском кафедральном соборе рукоположён в сан диакона, после чего начал диаконское служение в клире данного собора. Затем в течение года служил диаконом в Никольском храме Арзамаса.
— На Освященном соборе 2004 г. был избран секретарём Освящённых соборов и Советов митрополии РПСЦ.
— В 2005-2007 гг. — секретарь секретарём Московской митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви.
— 9 сентября 2006 г. митрополитом Московским и всея Руси Корнилием (Титовым) был рукоположён в сан в иерея к Покровскому кафедральному собору.
— 30 ноября 2006 году в приделе кафедрального собора во имя Покрова Божией Матери на Рогожском священноиноком Евагрием (Подмазовым) пострижен в иночество с наречением имени Евфимий.
— В 2007 году направлен на служение в Лысково. Вместе с прихожанами вёл строительство нового каменного храма.
— В августе 2011 г. — на заседании Совета Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви священноинок Евфимий был избран епископом Казанско-Вятским.
— 16 октября 2018 г. — решением Освященного собора РПСЦ назначен временным управляющим Уральской епархии, но 20 октября 2021 года освобождён от этого послушания по состоянию здоровья.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Старая, д. 15, литера 2
- Телефон: (843) 238-87-42
- Сайт: http://kve-rpsc.ru
Дата последнего обновления: 30.01.2025