Андрей Фурсенко: «Илон Маск — если по-честному, то он давно банкрот»

На Российском венчурном форуме в Казани сокрушались о плохом пиаре Татарстана в Китае и искали, как пристроить блокчейн для коров

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Казани завершился ежегодный Российский венчурный форум. Корреспондент «Реального времени», побывавший на мероприятии, выяснил, как накаленная геополитическая обстановка отразилась на IT-бизнесе, насколько оптимистичной можно назвать ситуацию на венчурном рынке России и почему миру не хватает новых «Илонов Масков».

«К сожалению, о Татарстане знают очень мало людей на территории Китая»



В этом году Российский венчурный форум по традиции собрал огромное количество спикеров высочайшего уровня — представителей ведущих венчурных фондов, крупных инвесторов, предпринимателей и бизнес-ангелов из России, США, Китая, Сингапура и других стран. Мероприятие стартовало с пресс-конференции, лейтмотивом которой как раз таки стало влияние текущего геополитического фона на IT-бизнес и непосредственно организацию форума.

— Мы любим говорить о том, что предпринимательская деятельность не знает границ и настоящие технологии всегда по своей природе глобальны, но я могу сказать, что изменения все-таки есть. Ничего нельзя сделать в вакууме, и каким бы ты ни был гениальным, если нет обмена существующими технологиями, то будет сложно каждый раз изобретать велосипед, — высказала свою позицию управляющий директор «Глобал Технолоджи Капитал» Александра Джонсон. — Вообще, я верю в то, что политические штормы пройдут, а предприниматели — они умеют работать в любое время.

Свой взгляд на то, как геополитическая ситуация отражается на бизнесе, также озвучил член правления The European Trade Association for Business Angels Питер Браун. В первую очередь спикер заявил, что Запад «хочет поддерживать диалог» и «не хочет новой холодной войны».

— Мы хотим построить мосты и выстроить доверительные отношения. Бизнес нуждается в доверии, и то, что вы делаете — берете таланты и помещаете их в процесс отбора лучших компаний, имеющих потенциал для выживания на мировом рынке, — это отличная стратегия. Неважно, какой вы национальности, из какой вы страны, какой у вас пол, раса, главное — найти лучшего предпринимателя, талантливого человека и поддержать его, — призвал Браун.

Питер Браун заявил, что Запад «хочет поддерживать диалог» и «не хочет новой холодной войны»



Далее разговор плавно сместился в сторону инвестиционной привлекательности Татарстана, о которой крайне положительно высказались зарубежные коллеги, однако в ходе беседы выяснилось, что если нас неплохо знают в Европе и Силиконовой долине, то в Китае о существовании такой республики почти никто не слышал.

— К сожалению, о Татарстане знают очень мало людей на территории Китая. Я очень много лет приезжаю в Россию, но это мой первый визит в Казань. Замечу, что это очень красивый город, — поделилась своими впечатлениями генсек Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники Сюй Сяопин. — Я надеюсь, что этот визит поможет нам более подробно изучить местный потенциал. Однако с точки зрения продвижения татарстанского продукта и бизнеса еще нужно работать.

Глава татарстанского Инвестиционно-венчурного фонда Айнур Айдельдинов, модерировавший пресс-конференцию, поспешил добавить: «Представьте, 10% [знающих о Татарстане жителей Китая] — это много или мало? 10% от населения Китая — это как Россия. То есть вся Россия знает о Татарстане».

— Каким-то образом получилось, что Казань сейчас является одной из главных инвестиционных площадок. Компании, которые мы здесь видим, на самом деле не сильно отличаются по уровню от тех компаний, которые мы видим в Долине. Конечно, мы не увидели здесь SpaceX, но местные компании похожи энтузиазмом своих предпринимателей, которые в то же время понимают свой рынок. Вы знаете, я видела достаточно президентов в своей жизни, но ваш президент — энтузиаст своего дела с «человеческим лицом», — подсластила пилюлю Александра Джонсон.

Модерировал пресс-конференцию Айнур Айдельдинов



«Вот эта система позволит колхознику попасть на электронную площадку»

Стоит пояснить, что форум состоит из двух частей: первая — пленарная, в рамках которой обсуждаются тенденции рынка, прогнозы на будущее, а предприниматели выстраивают коммуникации с потенциальными инвесторами. Вторая часть — ярмарка, где предметом продажи является особый товар — акции высокотехнологичных компаний.

Параллельно с этим проводится акселерация. Как сообщил Айнур Айдельдинов, в этом году на участие в ней заявилось 542 проекта из 24 стран: «Из общего числа было отобрано всего 50 проектов. В основном разработки приходятся на сферу ИКТ, химии, новых материалов, а также медицину. В течение дня будет работать судейская коллегия, которая выделит из этого числа от 5 до 10 проектов для программы акселерации. Эти компании будут проходить обучение в России, Ирландии, Силиконовой долине».

Отобранные проекты, о которых рассказывал выше Айнур Айдельдинов, были представлены сегодня на площадке форума. Президент Татарстана в сопровождении местных и столичных чиновников тщательно осмотрел стенды, пообщался с разработчиками и присмотрел несколько интересных проектов. Отметим, что среди разработок в области аддитивных и когнитивных технологий, платежных систем на основе технологии блокчейн и высокотехнологичных композитных материалов для промышленности он особенно заострил внимание на казанском проекте Agrarium (платформа для блокчейнизации бизнеса реального сектора экономики).

— Мы создали платформу цифрового сельского хозяйства, где выпустили meat-токен, молочный токен, зерновой токен. То есть мы токенизируем активы фермера, представляем их пулу инвесторов, и инвестор, покупая мясной токен, вкладывает непосредственно в теленка, — поспешно начал объяснять суть своего проекта глава компании Динар Альвертович.

Рустам Минниханов тщательно осмотрел стенды, пообщался с разработчиками и присмотрел несколько интересных проектов



— Если мы запустим для личного подворья — что для этого нужно? У нас огромное количество личных подворий. Это не только сбыт, — уточнил Рустам Минниханов.

— И кредитование, да, конечно. Как раз для них и предназначено. Мы планируем втянуть этот сегмент в оборот.

— Гарантами будем мы — Минсельхоз может быть гарантом. Допустим, у нас есть личное подворье — 400 тысяч. Мы говорим заказчикам: мы вам крестьянские курицу и мясо сделаем. Гарант — Минсельхоз. То есть эти люди получат деньги под нашу гарантию. Ну и что, что мы отдадим гарантию? Этот колхозник же все равно свою курицу отдаст ему.

— Мы проработаем такой бизнес-проект.

— Я правильно говорю?

— Все правильно говорите.

— Электронная торговля пойдет. Наши фермеры начнут под своих куриц, кроликов, барашков заранее получать кредиты. Электронная торговля пойдет.

— Да, и все это через блокчейн. Он позволяет не менять информацию — она попала в блокчейн, инвестор заходит, запрашивает информацию и видит, что бычок не продан.

— Динар, нам надо научить наших людей работать в системе электронной торговли. Люди думают, что это очень сложно. Их надо вовлечь в этот процесс. Вот эта система позволит колхознику попасть на электронную площадку. Да, покупатель ему не поверит, но он поверит Минсельхозу.

— И еще, самое главное, чтобы вы понимали, почему блокчейн, — эта система дает децентрализацию, прозрачность. Так что как раз у людей возникает доверие.

— Инвестор заказал корову, барашка, курицу. Чтобы он поверил фермеру, мы будем гарантом. Через электронную систему мы соединяем покупателя с производителем.

— Да-да!

Тут с замечанием, адресованным Альвертовичу, вклинился еще один спикер: «Ты упрощаешь перед президентом. Мы же не так обсуждали».

— Вы, может, не так обсуждали, но вы ТАК сделайте, — поставил точку президент и двинулся к другому стенду. Разбираться с Agrarium остался министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов.

На пленарном заседании эксперты рассмотрели развитие инноваций в экономике

«Картина российского венчурного рынка внушает умеренный оптимизм»

После осмотра ярмарки началось центральное событие форума — пленарное заседание, в рамках которого эксперты рассмотрели развитие инноваций в экономике, где одним из ключевых инструментов является механизм венчурного инвестирования. По словам Айнура Айдельдинова, буквально 10 лет назад весь рынок венчурного капитала составлял около 55 млрд долларов, а на сегодняшний день эта цифра выросла до 150 млрд долларов. В то же время количество сделок в Америке ранее составляло около 3 тысяч в год, а сегодня — 8 тысяч. У России рынок в среднем оценивается в 200 млн долларов, а количество сделок в год достигает 150. С подробным анализом венчурных рынков в РФ и за рубежом выступила исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен.

— Статистика российского венчурного рынка весьма значительно уступает по масштабам инвестициям на зарубежных рынках. Однако необходимо подчеркнуть, что оценка нашего рынка приведена только для инвестиций институционального сегмента, и только в российские компании, под которыми понимаются компании, для которых рынок РФ является целевым, — высказалась Никконен. — В свою очередь, статистика инвестиций фондов с российскими основателями на зарубежных рынках показывает, что объем их инвестиций весьма значителен. Компании и фонды, активно инвестирующие на зарубежных рынках, могут инвестировать только в одном раунде десятки миллионов долларов.

По словам эксперта, несмотря на непростой экономический фон, в минувшем году на российском венчурном рынке достаточно активно продолжали появляться новые игроки, а объем капитала, привлеченного в 2017 году венчурными фондами, заметно превышает показатели последних лет. Три четверти совокупного объема новых венчурных фондов составили средства частных инвесторов, что отражает позитивный настрой инвесторов в части перспектив рынка. На втором месте бывшие технологические предприниматели, а на третьем — российские частные компании.

— Позитивным сигналом служит то, что практически все новые частные венчурные фонды, вышедшие на российский рынок в 2017 году, были запущены предпринимателями с российскими корнями. При этом примерно пятая часть от числа новых венчурных фондов составили фонды с государственным участием. Их число будет расти в ближайшие годы по прогнозу. Вообще, роль государства на российском рынке весьма заметна не только при привлечении средств на рынок, но и при осуществлении инвестиций и выходов, — констатирует эксперт. — Подводя итог, могу сказать, что картина российского венчурного рынка, зафиксированная по результатам 2017 года, внушает умеренный оптимизм.

С подробным анализом венчурных рынков в РФ и за рубежом выступила Альбина Никконен

Также спикер прошлась по мировым трендам. Один из них — это повышенное внимание инвесторов к более зрелым, утвердившимся на рынке компаниям. По словам эксперта, это смещает акцент в сторону более поздних раундов, и на этом фоне первичное финансирование стартапов снижается в последние годы, что не очень хорошо. Вместе с тем Никконен указывает на то, что одним из самых привлекательных сегментов для инвесторов во всем мире является ИКТ. Также в числе перспективных направлений числятся ИИ, медицина и биотехнологии.

«Именно такие люди — фантазеры, авантюристы — делают наше будущее сегодня»

Во время пленарного заседания был поставлен серьезный вопрос: по какой причине бизнес в России оказывает недостаточное финансирование прикладной науки? Отвечать на него пришлось помощнику президента РФ Андрею Фурсенко, неосторожно заявившему в одном из своих ранних интервью, что «в России выделяются огромные средства для финансирования прикладной науки, причем две трети из этих денег — государственные».

— Во-первых, по поводу денег — это преувеличение. Я всегда говорил, что денег не хватает, а в образовании и науке — тем более. Структура финансирования прикладных исследований в РФ, мягко говоря, отличается от того, что принято в мире. Там государство обозначает свой интерес и регулирует, но не берет на себя все издержки. Бизнес предпочитает поканючить и каким-то образом вытащить деньги из государства, нежели вложить свои. Наверное, это связано с тем, что нет реальной заинтересованности в инновациях, в снижении издержек за их счет. Нет полного доверия к тем инновациям, которые появляются в России, — проще закупить что-то за рубежом, — высказался спикер.

Также в рамках обсуждения экспертов попросили объяснить, по какой причине, несмотря на то, что в российских вузах есть отличные ученые, патенты и ряд других условий, у нас не получаются инновационные компании. Первым свою позицию озвучил российский математик, специалист в области информационных технологий и математического моделирования Александр Кулешов.

— На мой взгляд, нам крайне не хватает риск-тейкеров. Мечта молодежи — пойти на работу в крупную компанию. То же самое происходит на стороне тех, кто инвестирует. Для всего мира пример риск-тейкера — это Илон Маск. Все, кто читал его биографию, понимают, что он не великий ученый, не гениальный инженер, но это человек, способный брать на себя новые и новые риски. Именно такие люди — фантазеры, авантюристы — делают наше будущее сегодня. И таких людей нам не хватает. Может быть, 100 лет негативной генетической селекции или что-то другое повлияло, но таких людей сейчас очень мало, — считает эксперт.





По мнению Александра Кулешова, «нам крайне не хватает риск-тейкеров»



С позицией Кулешова также согласен Андрей Фурсенко. По его словам, готовности к риску нет во всем мире.

— У нас предпочитают рисковать в компьютерных играх. Но есть и вторая сторона: когда ты рискуешь, ты должен понимать, что это не компьютерная игра — там нет девяти жизней. Рискующий должен четко понимать уровень ответственности перед собой и инвестором. Вы упомянули Маска — если по-честному, то он уже давно банкрот. Он не отвечает перед своими инвесторами — это не чисто его деньги. Поэтому необходимо соблюдать баланс между готовностью к рискам и ответственностью, — высказался Фурсенко.

Отметим, что из-за плотного графика помощник президента был вынужден покинуть заседание незадолго до его окончания. На прощание он решил процитировать одного из основателей российского венчурного рынка: «На самом деле, все просто. В венчурном инвесторе борются два чувства — трусость и жадность. Правильный баланс этих чувств дает возможность делать хорошие инвестиции».

1 / 48 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов