Андрей Фурсенко: «Илон Маск — если по-честному, то он давно банкрот»
На Российском венчурном форуме в Казани сокрушались о плохом пиаре Татарстана в Китае и искали, как пристроить блокчейн для коров
Сегодня в Казани завершился ежегодный Российский венчурный форум. Корреспондент «Реального времени», побывавший на мероприятии, выяснил, как накаленная геополитическая обстановка отразилась на IT-бизнесе, насколько оптимистичной можно назвать ситуацию на венчурном рынке России и почему миру не хватает новых «Илонов Масков».
«К сожалению, о Татарстане знают очень мало людей на территории Китая»
В этом году Российский венчурный форум по традиции собрал огромное количество спикеров высочайшего уровня — представителей ведущих венчурных фондов, крупных инвесторов, предпринимателей и бизнес-ангелов из России, США, Китая, Сингапура и других стран. Мероприятие стартовало с пресс-конференции, лейтмотивом которой как раз таки стало влияние текущего геополитического фона на IT-бизнес и непосредственно организацию форума.
— Мы любим говорить о том, что предпринимательская деятельность не знает границ и настоящие технологии всегда по своей природе глобальны, но я могу сказать, что изменения все-таки есть. Ничего нельзя сделать в вакууме, и каким бы ты ни был гениальным, если нет обмена существующими технологиями, то будет сложно каждый раз изобретать велосипед, — высказала свою позицию управляющий директор «Глобал Технолоджи Капитал» Александра Джонсон. — Вообще, я верю в то, что политические штормы пройдут, а предприниматели — они умеют работать в любое время.
Свой взгляд на то, как геополитическая ситуация отражается на бизнесе, также озвучил член правления The European Trade Association for Business Angels Питер Браун. В первую очередь спикер заявил, что Запад «хочет поддерживать диалог» и «не хочет новой холодной войны».
— Мы хотим построить мосты и выстроить доверительные отношения. Бизнес нуждается в доверии, и то, что вы делаете — берете таланты и помещаете их в процесс отбора лучших компаний, имеющих потенциал для выживания на мировом рынке, — это отличная стратегия. Неважно, какой вы национальности, из какой вы страны, какой у вас пол, раса, главное — найти лучшего предпринимателя, талантливого человека и поддержать его, — призвал Браун.
Далее разговор плавно сместился в сторону инвестиционной привлекательности Татарстана, о которой крайне положительно высказались зарубежные коллеги, однако в ходе беседы выяснилось, что если нас неплохо знают в Европе и Силиконовой долине, то в Китае о существовании такой республики почти никто не слышал.
— К сожалению, о Татарстане знают очень мало людей на территории Китая. Я очень много лет приезжаю в Россию, но это мой первый визит в Казань. Замечу, что это очень красивый город, — поделилась своими впечатлениями генсек Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники Сюй Сяопин. — Я надеюсь, что этот визит поможет нам более подробно изучить местный потенциал. Однако с точки зрения продвижения татарстанского продукта и бизнеса еще нужно работать.
Глава татарстанского Инвестиционно-венчурного фонда Айнур Айдельдинов, модерировавший пресс-конференцию, поспешил добавить: «Представьте, 10% [знающих о Татарстане жителей Китая] — это много или мало? 10% от населения Китая — это как Россия. То есть вся Россия знает о Татарстане».
— Каким-то образом получилось, что Казань сейчас является одной из главных инвестиционных площадок. Компании, которые мы здесь видим, на самом деле не сильно отличаются по уровню от тех компаний, которые мы видим в Долине. Конечно, мы не увидели здесь SpaceX, но местные компании похожи энтузиазмом своих предпринимателей, которые в то же время понимают свой рынок. Вы знаете, я видела достаточно президентов в своей жизни, но ваш президент — энтузиаст своего дела с «человеческим лицом», — подсластила пилюлю Александра Джонсон.
«Вот эта система позволит колхознику попасть на электронную площадку»
Стоит пояснить, что форум состоит из двух частей: первая — пленарная, в рамках которой обсуждаются тенденции рынка, прогнозы на будущее, а предприниматели выстраивают коммуникации с потенциальными инвесторами. Вторая часть — ярмарка, где предметом продажи является особый товар — акции высокотехнологичных компаний.
Параллельно с этим проводится акселерация. Как сообщил Айнур Айдельдинов, в этом году на участие в ней заявилось 542 проекта из 24 стран: «Из общего числа было отобрано всего 50 проектов. В основном разработки приходятся на сферу ИКТ, химии, новых материалов, а также медицину. В течение дня будет работать судейская коллегия, которая выделит из этого числа от 5 до 10 проектов для программы акселерации. Эти компании будут проходить обучение в России, Ирландии, Силиконовой долине».
Отобранные проекты, о которых рассказывал выше Айнур Айдельдинов, были представлены сегодня на площадке форума. Президент Татарстана в сопровождении местных и столичных чиновников тщательно осмотрел стенды, пообщался с разработчиками и присмотрел несколько интересных проектов. Отметим, что среди разработок в области аддитивных и когнитивных технологий, платежных систем на основе технологии блокчейн и высокотехнологичных композитных материалов для промышленности он особенно заострил внимание на казанском проекте Agrarium (платформа для блокчейнизации бизнеса реального сектора экономики).
— Мы создали платформу цифрового сельского хозяйства, где выпустили meat-токен, молочный токен, зерновой токен. То есть мы токенизируем активы фермера, представляем их пулу инвесторов, и инвестор, покупая мясной токен, вкладывает непосредственно в теленка, — поспешно начал объяснять суть своего проекта глава компании Динар Альвертович.
— Если мы запустим для личного подворья — что для этого нужно? У нас огромное количество личных подворий. Это не только сбыт, — уточнил Рустам Минниханов.
— И кредитование, да, конечно. Как раз для них и предназначено. Мы планируем втянуть этот сегмент в оборот.
— Гарантами будем мы — Минсельхоз может быть гарантом. Допустим, у нас есть личное подворье — 400 тысяч. Мы говорим заказчикам: мы вам крестьянские курицу и мясо сделаем. Гарант — Минсельхоз. То есть эти люди получат деньги под нашу гарантию. Ну и что, что мы отдадим гарантию? Этот колхозник же все равно свою курицу отдаст ему.
— Мы проработаем такой бизнес-проект.
— Я правильно говорю?
— Все правильно говорите.
— Электронная торговля пойдет. Наши фермеры начнут под своих куриц, кроликов, барашков заранее получать кредиты. Электронная торговля пойдет.
— Да, и все это через блокчейн. Он позволяет не менять информацию — она попала в блокчейн, инвестор заходит, запрашивает информацию и видит, что бычок не продан.
— Динар, нам надо научить наших людей работать в системе электронной торговли. Люди думают, что это очень сложно. Их надо вовлечь в этот процесс. Вот эта система позволит колхознику попасть на электронную площадку. Да, покупатель ему не поверит, но он поверит Минсельхозу.
— И еще, самое главное, чтобы вы понимали, почему блокчейн, — эта система дает децентрализацию, прозрачность. Так что как раз у людей возникает доверие.
— Инвестор заказал корову, барашка, курицу. Чтобы он поверил фермеру, мы будем гарантом. Через электронную систему мы соединяем покупателя с производителем.
— Да-да!
Тут с замечанием, адресованным Альвертовичу, вклинился еще один спикер: «Ты упрощаешь перед президентом. Мы же не так обсуждали».
— Вы, может, не так обсуждали, но вы ТАК сделайте, — поставил точку президент и двинулся к другому стенду. Разбираться с Agrarium остался министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов.
«Картина российского венчурного рынка внушает умеренный оптимизм»
После осмотра ярмарки началось центральное событие форума — пленарное заседание, в рамках которого эксперты рассмотрели развитие инноваций в экономике, где одним из ключевых инструментов является механизм венчурного инвестирования. По словам Айнура Айдельдинова, буквально 10 лет назад весь рынок венчурного капитала составлял около 55 млрд долларов, а на сегодняшний день эта цифра выросла до 150 млрд долларов. В то же время количество сделок в Америке ранее составляло около 3 тысяч в год, а сегодня — 8 тысяч. У России рынок в среднем оценивается в 200 млн долларов, а количество сделок в год достигает 150. С подробным анализом венчурных рынков в РФ и за рубежом выступила исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен.
— Статистика российского венчурного рынка весьма значительно уступает по масштабам инвестициям на зарубежных рынках. Однако необходимо подчеркнуть, что оценка нашего рынка приведена только для инвестиций институционального сегмента, и только в российские компании, под которыми понимаются компании, для которых рынок РФ является целевым, — высказалась Никконен. — В свою очередь, статистика инвестиций фондов с российскими основателями на зарубежных рынках показывает, что объем их инвестиций весьма значителен. Компании и фонды, активно инвестирующие на зарубежных рынках, могут инвестировать только в одном раунде десятки миллионов долларов.
По словам эксперта, несмотря на непростой экономический фон, в минувшем году на российском венчурном рынке достаточно активно продолжали появляться новые игроки, а объем капитала, привлеченного в 2017 году венчурными фондами, заметно превышает показатели последних лет. Три четверти совокупного объема новых венчурных фондов составили средства частных инвесторов, что отражает позитивный настрой инвесторов в части перспектив рынка. На втором месте бывшие технологические предприниматели, а на третьем — российские частные компании.
— Позитивным сигналом служит то, что практически все новые частные венчурные фонды, вышедшие на российский рынок в 2017 году, были запущены предпринимателями с российскими корнями. При этом примерно пятая часть от числа новых венчурных фондов составили фонды с государственным участием. Их число будет расти в ближайшие годы по прогнозу. Вообще, роль государства на российском рынке весьма заметна не только при привлечении средств на рынок, но и при осуществлении инвестиций и выходов, — констатирует эксперт. — Подводя итог, могу сказать, что картина российского венчурного рынка, зафиксированная по результатам 2017 года, внушает умеренный оптимизм.
Также спикер прошлась по мировым трендам. Один из них — это повышенное внимание инвесторов к более зрелым, утвердившимся на рынке компаниям. По словам эксперта, это смещает акцент в сторону более поздних раундов, и на этом фоне первичное финансирование стартапов снижается в последние годы, что не очень хорошо. Вместе с тем Никконен указывает на то, что одним из самых привлекательных сегментов для инвесторов во всем мире является ИКТ. Также в числе перспективных направлений числятся ИИ, медицина и биотехнологии.
«Именно такие люди — фантазеры, авантюристы — делают наше будущее сегодня»
Во время пленарного заседания был поставлен серьезный вопрос: по какой причине бизнес в России оказывает недостаточное финансирование прикладной науки? Отвечать на него пришлось помощнику президента РФ Андрею Фурсенко, неосторожно заявившему в одном из своих ранних интервью, что «в России выделяются огромные средства для финансирования прикладной науки, причем две трети из этих денег — государственные».
— Во-первых, по поводу денег — это преувеличение. Я всегда говорил, что денег не хватает, а в образовании и науке — тем более. Структура финансирования прикладных исследований в РФ, мягко говоря, отличается от того, что принято в мире. Там государство обозначает свой интерес и регулирует, но не берет на себя все издержки. Бизнес предпочитает поканючить и каким-то образом вытащить деньги из государства, нежели вложить свои. Наверное, это связано с тем, что нет реальной заинтересованности в инновациях, в снижении издержек за их счет. Нет полного доверия к тем инновациям, которые появляются в России, — проще закупить что-то за рубежом, — высказался спикер.
Также в рамках обсуждения экспертов попросили объяснить, по какой причине, несмотря на то, что в российских вузах есть отличные ученые, патенты и ряд других условий, у нас не получаются инновационные компании. Первым свою позицию озвучил российский математик, специалист в области информационных технологий и математического моделирования Александр Кулешов.
— На мой взгляд, нам крайне не хватает риск-тейкеров. Мечта молодежи — пойти на работу в крупную компанию. То же самое происходит на стороне тех, кто инвестирует. Для всего мира пример риск-тейкера — это Илон Маск. Все, кто читал его биографию, понимают, что он не великий ученый, не гениальный инженер, но это человек, способный брать на себя новые и новые риски. Именно такие люди — фантазеры, авантюристы — делают наше будущее сегодня. И таких людей нам не хватает. Может быть, 100 лет негативной генетической селекции или что-то другое повлияло, но таких людей сейчас очень мало, — считает эксперт.
С позицией Кулешова также согласен Андрей Фурсенко. По его словам, готовности к риску нет во всем мире.
— У нас предпочитают рисковать в компьютерных играх. Но есть и вторая сторона: когда ты рискуешь, ты должен понимать, что это не компьютерная игра — там нет девяти жизней. Рискующий должен четко понимать уровень ответственности перед собой и инвестором. Вы упомянули Маска — если по-честному, то он уже давно банкрот. Он не отвечает перед своими инвесторами — это не чисто его деньги. Поэтому необходимо соблюдать баланс между готовностью к рискам и ответственностью, — высказался Фурсенко.
Отметим, что из-за плотного графика помощник президента был вынужден покинуть заседание незадолго до его окончания. На прощание он решил процитировать одного из основателей российского венчурного рынка: «На самом деле, все просто. В венчурном инвесторе борются два чувства — трусость и жадность. Правильный баланс этих чувств дает возможность делать хорошие инвестиции».
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