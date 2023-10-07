«Кошачка», Бишбалта и Забулачье не такие, какими кажутся

О чем могут поведать о Казани заезжие дизайнеры

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru Лужа на улице Парижской Коммуны

На Казань чаще надо смотреть со стороны — не нам, а людям приезжим, но не туристам, чей взор словно направляют экскурсоводы, гиды, туристические организации. Казань должны изучать дизайнеры, архитекторы, языковые активисты — хотя бы для того, чтобы очевидные вещи становились явственными, а остающиеся вне кадра — требующими обсуждения. К такому выводу пришел заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов.

Территория слободы



Не буду называть организаторов и участников исследований, чтобы это выглядело беспристрастно. Нам обещали исследование «духа места» Казани и проектирование новой визуальности, транслирующей образы городских пространств. В город приехали несколько молодых, но уже работающих дизайнеров. Они исследовали казанские слободы, которых в городе немало, с точки зрения их аутентики, укладов. А казанцам они представили короткие фильмы о том, как ходили в слободы, снимали их и общались со слушателями.

Вообще, Казань часто снимают. В сети можно найти множество видео путешествий по городу. Не проблема набрать аудио-, видео- и текстовых гидов по столице Татарстана по разным тематикам. Немало ведущих с федеральных и не очень каналов ели эчпочмаки и какланган каз. Но все это взгляд в основном туристический. Читали ли вы когда-нибудь подобные гиды? Казань в них представляется цепочкой островов, этакий архипелаг гостеприимности. К примеру, в них почти нет Азино (кроме «Меги»), нет кварталов (кроме улицы Сибгата Хакима), благодаря лофту Алафузова и Вселенскому храму можно немного узнать о Кировском районе. Старый Советский район выпадает напрочь.

Что можно было узнать из коротких видео, которые сняли дизайнеры в результате двухдневной работы?

К примеру, о районе «Кошачка», который начинается с улицы Тельмана и следует в сторону улиц Зои Космодемьянской и Федосеевской. Со стороны Казанки ее заслоняют Богородицкий монастырь и Дворец земледельцев. Исследователи обнаружили для там (для себя) остатки выживших в процессе реновации старых домов, заросли кленов, овраги. Дети бегают по заброшенным зданиями, находят там старые книги. Вроде бы район кажется облагороженным, ан нет, за открыточными видами остается Старая Казань.

Улица Зои Космодемьянской. скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Тишины хочу, тишины



Другой исследователь как будто продолжает путешествие из этих краев, пытаясь выйти на Кремлевскую набережную. И выясняется, что если не знать, где вход и выход, на раскрученную локацию не так-то легко попасть! А на самой набережной, когда человек хочет отдохнуть, ему настойчиво предлагают развлекаться. А если он и сядет на скамейку, чтобы посмотреть на Казанку, то увидит высокий забор, а теперь еще и мели. Оказывается, не только казанцы ищут в городе тишину, она нужна и иногородним. Исследователь находит ее на пляже у улицы Сибгата Хакима, не подозревая, что уже через несколько лет здесь появится немало новых гостиничных и деловых объектов.

Улица Сибгата Хакима. скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Открытия преследуют нас и при просмотре видео о Старо-Татарской слободе, точнее, той части, которая называется Забулачьем. В нем исследователи снимают Колхозный рынок и улицу Столбова, чья фешенебельность, конечно, цепляет. Насколько это совпадает с нашим ощущениями об этом районе? Не совсем. Но это говорит о репрезентативности.

Самое запоминающееся исследование — об Адмиралтейской слободе. Район, где обещают ввести десятки тысяч «квадратов» недвижимости, вычистить старое русло, построить Соборную мечеть, выглядит сейчас как место волшебное, то есть объединяющее что-то потустороннее и исчезающее. Старое татарское кладбище рядом с пляжем, жилой сектор у СИЗО, обновленная библиотека на фоне многоэтажек…

Очень фактурно, очень, резюмируют дизайнеры. Но вначале предлагают, чтобы Суконная слобода стала более комфортной для коммуникации, построить понтонный мост через Нижний Кабан. Чтобы с обеих сторон люди приходили ужинать и общаться. А в конце один из экспертов удивляется: господи, ведь у нас, действительно, одни сплошные заборы, посмотрите, камера постоянно показывает заборы!

Бишбалта. скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps





Радиф Кашапов