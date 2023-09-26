Служилые татары и «четырехнародная команда» во время Семилетней войны 1756–1763 годов

В Семилетней войне (1756–1763 гг.), которую Россия вела силами регулярных войск армии и флота, стране помогали иррегулярные части из конных казаков, калмыков, служилых татар, мещеряков и башкир. Подробнее о роли служилых татар в этом конфликте продолжает рассказывать на канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Ильшат Файзрахманов.

Армия, в том числе нерегулярные войска, состоящие из казаков, калмыков, башкир, мещеряков и казанских татар, находилась под командованием фельдмаршала С.Ф. Апраксина. К началу кампании русская армия состояла из трех дивизий, имевших как пехоту, так и кавалерию. Казанские татары и калмыки вошли в состав 2-й дивизии генерала В.А. Лопухина. В последующем поступили в распоряжение подполковника Оренбургского гарнизона И.Уварова — были расквартированы в Пскове и Великих Луках.



Из нерегулярных войск калмыков, казанских татар, мещеряков и башкир в 1757 г. была сформирована так называемая «четырехнародная», или «разнонародная» команда (кроме них были казачьи и гусарские полки). Во главе команды находились свои старшины и их помощники из сотников. Дополнительно к каждой команде был прикреплен отряд регулярной кавалерии для контроля ситуации в командах. Воины из «четырехнародной» команды оставили о себе память «самых лихих наездников».

Предполагаемая схема движения отряда татар от Инстербурга к Тильзиту предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Вице-бургомистр Тильзе (Тильзита — ныне г. Советск Калининградской обл.) Андреас Рёзеник в своем дневнике за июль-октябрь 1757 г. описывает события Семилетней войны в Восточной Пруссии. Он пишет:



«21 августа сюда, в Тильзе, пробилось много татар из армии Апраксина, из них некоторые были с саблями и нарезными стволами, другие были снабжены луками, каждый имел на спине колчан с 30 стрелами. Вместе с этим они привезли с собой на повозке 8 прусских раненых гусар, взятых в плен при перестрелке под Сцирандценом. Татары гнали перед собой большое количество больных и хромых лошадей и затем ушли через понтонный мост».

Т.е. здесь упомянуты татары, вошедшие в Тильзит с пленными прусскими военными, взятыми в плен в ходе боестолкновений под Сцирандсценом (ныне пос. Воротыновка Черняховского р-на Калининградской обл.). В дневниковых записях А.Рёзеника от 15 и 26 сентября также приводятся сведения о коннице казаков, калмыков и татар, находившихся в Тильзите.

Известно, что 19 августа 1757 г. (по старому стилю) произошло основное сражение между российской и прусской армиями у деревни Гросс-Егерсдорф (ныне не существует, в 4 км к юго-западу от пос. Междуречье Черняховского р-на Калининградской обл.). Таким образом, можно утверждать, что татарская конница была активным участником сражений в Восточной Пруссии в 1757 г.

В 1757 г. состоялся 2-й наряд иррегулярной конницы. 3 мая 1757 г. Сенат указал набрать в Оренбургской и Казанской губерниях дополнительно 600 человек вооруженных и «доброконных» для пополнения Обсервационного корпуса: 200 башкир и 200 мещеряков, 200 казанских татар. Обсервационный корпус — это корпус русской армии, участвовавший в Семилетней войне, сформированный и руководимый из Санкт-Петербурга графом П.И. Шуваловым. Снабжение состояло в обеспечении каждого воина 4,5 аршином сукна: казанским татарам — синего, башкирам и мещерякам — зеленого цвета, а также, соответственно, из денежного и продовольственного жалования и фуража для лошадей.

Всадник «разнонародной» команды предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Однако башкиры были исключены из новых списков. По новому указу от 14 мая 1757 г. эти 600 человек должны были быть только из числа мещеряков и казанских татар, которые оставались в своих домах «в готовности к походу» с прошлогоднего наряда. 11 и 12 июня 1757 г. 300 татар и 300 мещеряков были отправлены в поход. На места дислокации их сопровождали штаб- и обер-офицеры.



19 марта 1758 г. нерегулярные войска этого нового набора из донских казаков (400 чел.), казанских татар и мещеряков (по 300 чел.) — всего 1 тыс. человек — были направлены П.И. Шуваловым за Днепр — в соединение с «помощным» корпусом. 10 июня 1758 г. Сенат по рапорту графа П.И. Шувалова распорядился выдать находящимся в Обсервационном корпусе 300 казанским татарам дополнительно 1354,5 аршин сукна на делание кафтанов и шапок. 10 сентября 1758 г. находящимся в Обсервационном корпусе 600 казанским татарам и мещерякам, 400 донским казакам было приказано явиться в расположение генерал-фельдмаршала А.Б. Бутурлина, который собирал новую армию около Риги. Известно, что корпус принимал участие в битвах при Цорндорфе 14 августа 1758 г. и Кунерсдорфе 1 августа 1759 г.

Тем временем, 24 апреля 1758 г. Сенат распорядился находящихся в походе от первого набора башкир и мещеряков откомандировать на Сибирскую линию, а калмыков и казанских татар отпустить в свои дома. Причины роспуска вполне объяснимы — они воевали почти 2 года и нуждались в отдыхе, к тому же требовались дополнительные расходы на содержание лошадей, возможно, что и эффективность применения конницы оставляла желать лучшего. В августе 1759 г. решением Военной коллегии 300-ные команды мещеряков и казанских татар также были отпущены «в их жилища». Как свидетельствуют ревизские сказки служилых татар различных деревень Ногайской дороги Казанского уезда за 1762 г., участники похода 1756 г. почти в полном составе вернулись домой. Редкие случаи записей об их смертях в 1756–1759 гг. без указания причин не позволяют раскрыть реальные обстоятельства их безвременной кончины.

Память о походе сохранилась.

Так, в наказах служилых татар Старой и Новой слобод г.Казани, а также Ногайской, Зюрейской, Арской, Алатской и Галицкой дорог Казанского уезда 1767 г. в Уложенную комиссию отмечается, что они были «…в 757 августа 19 числа в походе в Пруссии в заграничной армии, и действительно находились на баталии в сражении…». Также отметим, что с 1739 по 1757 г. на них возлагалась и рекрутская повинность, следовательно, некоторые служилые татары находились в регулярных частях. Отмена в 1757 г. рекрутской повинности приписанных к Адмиралтейству крестьян можно связать с тем, что они были задействованы в Прусском походе. Однако с 1766 г. с них снова начали брать рекрутов.

Таким образом, служилые татары активно участвовали в сражениях Семилетней войны 1756–1763 гг. в составе отдельной иррегулярной конницы российской армии. Всего было 2 наряда: 506 человек (в 1756 г.) и 300 человек (в 1757 г.). Их основным вооружением являлись сабли, сайдаки, ружья, палаши и копья.