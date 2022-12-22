Никольский собор: непреклонный и кафедральный

Что скрывается за клетчатыми куполами

Фото: Максим Платонов

У эклектичного Никольского собора, единственного в Казани, клетчатые купола, бело-голубых цветов. Говорят, их маковки склонились друг к другу из-за строительства метро, присутствие которого в этой части Баумана и Профсоюзной чувствуется. Но важнее то, что более 40 лет это был самый главный, не считая кладбищенского, храм Казани.



Машина времени



В Казани храмов Святого Николая Чудотворца было несколько. Среди них самый известный — церковь Николы Ратного в Кремле. «Низская» находилась ниже крепостного холма, рядом еще был храм Николы Гостиного (поскольку — у Гостиного двора). Сначала это была построенная в 1565 году деревянная церковь, которая именовалась церковью Николы Боровского. В конце XVII века на ее месте была возведена небольшая Николо-Низская церковь. Другое название — «Николо-Нисская»

Второй храм, Покровский, появился примерно в то же время — может в 1696-м, а может и в 1703 году. В 1720—1730-х годах к Покровской церкви пристроили колокольню в пять ярусов, высотой около 30 метров. Как и башня Сююмбике, эта барочная красавица — «падающая». Также она украшена редкой сейчас поливной чешуйчатой керамикой.

Как и полагается в то время, церкви перестраивали. В начале XIX века архитектор Михаил Варенцов (Коринфский) обновлял интерьеры. В 1883 году Николо-Низскую и вовсе возвели заново за 2 года, через 9 лет взялись и за Покровскую. Богатые купцы привечали храм у Гостиного двора, но, благодаря приходскому священнику Николаю Варушкину, и у этих храмов были свои покровители — Павел Щетинкин (магазин мебельных и парчевых товаров и гостиница «Казанское подворье), Василий Заусайлов (коллекционер и казначей городского музея), Александр Свешников (чугунолитейный завод в Адмиралтейской слободе), Григорий Горинов (староста церкви). С того времени собор и сохранился.

Что внутри? Пятикупольная и шестистолпная Покровская церковь (чем-то напоминает Успенский собор Московского Кремля в миниатюре) — это еще и масляные росписи Василия Турина, выпускник Арзамасской школы живописи и Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Турин служил учителем рисования в Главном народном училище, основал Рисовальную школу, в Москве у него вышел альбом литографий «Перспективные виды Казани».



Покровская церковь — почти машина времени, кажется, там до сих пор XVII век. Одноярусный иконостас, множество расписных столбов и резной Голгофский крест с распятым Христом.

Николо-Низская церковь до перестройки, 1878 год. Фото: pastvu.com

Налог на электричество и битва с кооперативом

Стоящий рядом однокупольный Никольский придел похож на галерею, в нем много цвета и красок. В 1901 году, задолго до Благовещенского кафедрального собора, сюда провели электричество. Из-за этого Никольский приход обложили особым сбором в 200 рублей, поскольку он якобы наносит ущерб епархиальному свечному заводу. На стенах изображены сюжеты земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, а также святого Николая Чудотворца, а иконостас, как отмечают гиды, напоминает «Тайную вечерю». Впрочем, люди сюда идут ради списка Казанской иконы Божией Матери и списка Тихвинской иконы Божией Матери, Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы (из Феодоровского женского монастыря), «Куюковской» иконы святителя Николая Мирликийского. Стеклах в окнах — ярко-красного цвета, в форме крестов.

В апреле 1929 года представители местного жилищно-арендного кооперативного товарищества постановили церковь закрыть и передать ее товариществу. Президиум ТЦИКа, «учитывая острый жилищный кризис в г. Казани», согласился. Но здания сохранили, в частности, учитывая мнение экспертов. Несколько лет активисты требовали отдать церковь под «культочаг» и детский приют. Собор был просто закрыт в 1930 году, после чего православная община начала посещать Арское клдбище, то есть церковь Ярославских Чудотворцев. В 1944 году Никольский вернули в жизни, во многом благодаря стараниям архиепископа Гермогена (Кожина), он восстановил епархиальное духовное управление, смог открыть церкви в селах Тавели Мамадышского района и Красная Горка (Юдино). Через 2 года Николо-Низская и Покровская церкви стали кафедральным собором и остаются им до сих пор. В 1989-м вернулся к жизни еще и Петропавловский собор. Однако Никольский официально остается кафедральным — видимо, в память о своей великой миссии.