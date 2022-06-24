В Казани открылась выставка инсталляций татарстанских художников «Точка отсчета»

«Взрослое детство»: как художественная галерея поселилась в торговом центре

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани открылась экспозиция масштабных работ татарстанских художников, которые посетители смогут лицезреть совершенно бесплатно и целый год. Выставка в одном из торговых центров продлится до будущей весны, а ее организаторы поставили себе двойную цель, которую планируют достигнуть за это время: приобщить покупателей к прекрасному, заставив их задуматься не только о материальном, но и духовном. Вторая задача — сплотить арт-сообщество молодых и дерзких художников, работающих в разных жанрах.

Что «отсчитывать» будем?

Кураторы выставки Катерина Конюхова и Настя Морозова задумали проект осенью 2021 года после серии экспозиций — собственного вернисажа в Галерее современного искусства и масштабной демонстрации работ молодых казанских художников в одном из молодежных арт-пространств. А что если объединить усилия и показать все, на что способны современные живописцы, архитекторы, стрит-артеры и дизайнеры? Так и появилась экспозиция в ТЦ «Мега».

— Мы хотим создать свое сообщество — для совместных проектов, обмена мнениями, взаимного роста и продвижения. Каждый из участников выставки поразмышлял о собственной «точке отсчета» — каком-нибудь ярком, раннем воспоминании, к которому мы возвращаемся, когда хотим почувствовать тепло и поддержку, как дома. И так получилось, что у многих этот отсчет памяти идет из детства — четких воспоминаний еще нет, но остались ощущения — света, вкуса, звуков и неожиданных для только что пришедшего в этот мир человека чувств. Наша память ненадежна, особенно когда речь идет о детских воспоминаниях. Когда мы спустя много лет возвращаемся в места, знакомые с детства, мы удивляемся, какое там все, оказывается, маленькое. Участники «Точки отсчета» сделали крупномасштабные работы именно потому, что памяти свойственно все преувеличивать и искажать, — рассказала «Реальному времени» одна из создательниц проекта Катерина Конюхова.

Воспоминания взрослых — для детей

Отклик на задумку авторов можно увидеть самый наглядный — проходя мимо выставки, первыми зрителями, а вернее «трогателями», инсталляций становятся дети. Их привлекает все яркое, необычное — именно такие работы создали художники. За детьми к объектам подходят взрослые, и вместе они пытаются угадать, что же перед ними: кривые зеркала или настоящие гигантские жвачки, из чего сделан большой яркий жираф и как звучит шум прибоя в подвешенных барабанах. Дело в том, что почти все работы выполнены в стиле абстракционизм, есть наивное искусство, но большая часть экспонатов все же инсталляции. Причем никто не собирался делать их антивандальными:

— Люди должны взаимодействовать с инсталляциями, в этом их главный смысл. Можно зайти внутрь их, потрогать, постучать и прислушаться, пощупать, чтобы попытаться понять, что из чего сделано, — комментирует Катерина Конюхова.

Нужно отметить, что всего экспозиция включает 13 объектов 14 художников — одна их них, «Застолье», создана трудами сразу двух мастеров — художника Евгении Сардаевой и музыканта Zakary Tuktarov. Если зайти за занавес, выполненный из пленки, на которую методом аппликации нашиты тканевые предметы, можно обнаружить диванчик, а над ним — колонку, из которой струится тихая музыка. «Во чужом пиру», так сказать, посидеть, будучи укрытым от чужих глаз.

Солнце, ящерица и Шурале

В своей работе «Ментальный вакуум» Катерина Конюхова использовала материал, из которого шьются термоодеяла. Золотистые лоскуты развешаны многослойно, в них тоже можно зайти, пошуршать и почувствовать, как материал хранит тепло, а не только отражает его золотистым цветом. «Это и есть мое первое воспоминание о детстве — яркое солнце, которое видно даже сквозь плотно закрытые веки», — говорит художница.

О разнообразии используемых материалов можно судить и по небольшому муралу «Шуралае» из серии «Шуралестан» Данила Ахметшина. Настенное панно изготовлено из мельчайших пайеток, которыми обычно расшиваются фотозоны на свадьбах и банкетах. Необычный «Хвост» Димы Шленкина — большая ящерица прикреплена к стене. Массивная на вид, конструкция очень легкая благодаря технологии изготовления. Сначала был изготовлен каркас из тончайших металлических деталей, практически сетка, а затем он был украшен пластинами, раскатанными почти в фольгу.

Полцарства за жвачку

Очень много необычных решений, а еще больше — глубинных смыслов можно встретить, если медленно побродить вдоль выставочной стены. Например, инсталляция «LOVE IS» Насти Морозовой — огромные жвачки, выполненные из керамики, налеплены на стену. Чтобы создать эту работу, художница с дочерью пожевали 50 жвачек, а затем из глины были выполнены копии некоторых из них.

— Ради жвачки в детстве мы с братом и сестрой были готовы на все. Ставили спектакли с платным входом, играли с бабушкой на деньги в лото, пели песни. Если денег не хватало, приходилось выполнять какой-то нелюбимый труд. Самое дурацкое — обрабатывать облепиху. Зато потом мы показывали друг другу жеваные жвачки. Каждый раз новый рисунок! — вспоминает одна из кураторов выставки Настя Морозова.

У каждого — свое воспоминание, а у детей нового поколения — это пока реальность и новые впечатления. «Папа, смотри, это же кривые зеркала!» — тянет девочка за руку мужчину к инсталляции из металлических изогнутых «листьев» «Рефлексия» Ирины Сафиуллиной. «Найди меня!» — прячется малыш в занавесях «Ментального вакуума», пока его мама задумчиво ищет себя в композиции «Утренний автобус» Стива Картона. Так что в Казани теперь в торговый центр всей семьей можно ходить не только за вещами или посиделками в кафе, но и за пищей духовной.

Выставка продлится до марта 2023 года, кураторы проводят по ней по нескольку бесплатных экскурсий в месяц.