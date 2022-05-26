День в истории: Екатерина II в Казани, предприниматели России, Гражданская война в США

Чем примечательна дата 26 мая?

Фото: использована картина Ильяса Файзуллина «Визит Екатерины II в Казань»

Сегодня, 26 мая, в России — День предпринимателя и Праздник снежного барса на Алтае, в мире — День борьбы с рассеянным склерозом. В разные годы и столетия в эту дату Екатерина Великая прибыла в Казань по Волге, в Москве после длительного перерыва на сцене вновь собрались команды Клуба веселых и находчивых, в Германии заложили завод одного из крупнейших мировых автоконцернов «Фольксваген», совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь». Родились русский математик Пафнутий Чебышев, советский драматург Алексей Арбузов, младший сын поэта Александра Пушкина Григорий, американский артист Эл Джолсон и первая женщина-космонавт США Салли Райд. Скончались полководец Барклай де Толли, предприниматель и меценат Савва Морозов, художник Борис Кустодиев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Екатерина II в Казани, губернский съезд



26 мая 1767 года в Казань на галере «Тверь» прибыла Екатерина II. Императрица желала ближе познакомиться с восточными областями своего государства, для чего отправилась в путешествие по Волге на галерах в сопровождении своей свиты. Кстати, свою галеру Екатерина II оставила в Казани. Она долго простояла в Адмиралтейской слободе, вплоть до середины ХХ века. По Казани правительница передвигалась на карете, проехалась по Татарской слободе для близкого знакомства с бытом мусульманского населения. Знаменитая карета царицы теперь хранится в Национальном музее Республики Татарстан. Императрица пробыла в Казани целую неделю, а 1 июня покинула город.



Знаменитая карета царицы теперь хранится в Национальном музее Республики Татарстан. Фото: tonkosti.ru

26 мая 1798 года спустя три десятилетия в Казань прибыл сын Екатерины Великой — Павел I. Император ехал в Казань с целью осмотра стянутых сюда войск оренбургской военной инспекции. Он прожил здесь целую неделю. Правителя сопровождала обширная свита — на станциях выставлялось на кортеж по 400 лошадей. Император произвел инспекторский смотр войскам, а вечером был приглашен на бал, устроенный в честь высочайшей особы в доме бывшего казанского наместника. Военные учения, проходившие на Арском поле, ярко и образно описал командир Уфимского батальона полковник Лев Энгельгардт: «…император отметил плохую стрельбу 2-го батальона Рыльского полка и особо отметил удачную стрельбу моего батальона…»

26 мая 1917 года в Казани открылся 1-й губернский крестьянский съезд, который избрал губернский крестьянский Совет во главе с левым эсером Александром Колегаевым и принял резолюцию о ликвидации частной собственности на землю. В качестве председателя губернского Совета крестьянских депутатов Колегаев был одним из авторов постановления от 13 мая о передаче частновладельческих земель и имений в ведение волостных комитетов. Он отказался подчиниться требованию Временного правительства и отменить постановление о введении земельной реформы.

Фото: hautiev-sh.livejournal.com

26 мая 2001 года в Ульяновске при рытье котлована под строительство церкви перед проходной местного автозавода обнаружено древнее захоронение булгар. Значительная часть территории современной Ульяновской области входила в состав Волжской Болгарии, на ней представлены наиболее ранние памятники кочевых ранних булгар. Раскопки одной из могил показали, что она имеет традиционную для древних булгар ступенчатую форму, на дне находится скелет, предположительно, женщины. В могиле обнаружены бусы и браслеты, инструмент для плетения, а также глиняный кувшин, датируемый VIII веком. Работы здесь, в нарушение требований законодательства, проводились без предварительного археологического землеотвода. В результате многие погребения вместе с погребальным инвентарем и антропологическими останками грузились в самосвалы и вывозились на свалку.

26 мая 1951 года жители Казани отметили 50-летие обсерватории им. Энгельгардта при Казанском университете. В структуру обсерватории входят четыре научных отдела: метеорный, астрометрический, фотографической астрометрии, а также конструкторская группа. Обсерватория была основана Д.И. Дубяго на средства, завещанные В.П. Энгельгардтом, и оснащена оборудованием, переданным Энгельгардтом Казанскому университету. После смерти Д.И. Дубяго директором обсерватории стал М.А. Грачев, который сумел сохранить обсерваторию во время революции и гражданской войны. В 1950 году был произведен капитальный ремонт башни рефрактора. Заново сделана верхняя деревянная часть. После ремонта на рефракторе были возобновлены наблюдения малых планет, комет, покрытий звезд Луной, а также спектральные наблюдения звезд.

Фото: Максим Платонов

Праздник предпринимателей России и Храм Христа Спасителя

26 мая 1761 года, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, М.В. Ломоносов обнаружил наличие у нее атмосферы. Это необычное астрономическое явление происходит по схеме, которая повторяется каждые 243 года. Исследования производились в 40 пунктах при участии 112 человек. На территории России организатором их был М.В. Ломоносов, обратившийся в Сенат с донесением, обосновывавшим необходимость снаряжения с этой целью астрономических экспедиций в Сибирь, ходатайствовал о выделении денежных средств на это дорогостоящее мероприятие. В астрономии этот феномен получил его имя — «явление Ломоносова».

26 мая 1883 года освятили храм Христа Спасителя в Москве. Идея строительства храма возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 года. Его здание трижды закладывалось, и трижды на протяжении почти двух столетий освящался его первый камень. Закладка храма во имя Христа Спасителя по проекту архитектора Александра Витберга состоялась 12 октября 1817 года на Воробьевых горах. Однако в 1825 году работы были остановлены, а архитектор с другими членами комиссии по строительству были обвинены в финансовых растратах. Автором нового проекта был назначен архитектор Константин Тон. В 1839 году состоялась торжественная закладка собора на Волхонке. Строительство началось фактически за 2 года до того и было завершено в 1860 году, после чего создавался интерьер и внутреннее убранство. 26 мая 1883 года храм был освящен. Он имеет статус патриаршего подворья и является коллективным кенотафом воинов Русской императорской армии, погибших в войне с Наполеоном, на стенах храма начертаны имена офицеров, павших в войне и заграничных походах.



Фото: voenspez.ru

26 мая 1913 года Сикорский совершил прорыв в мировой авиации, подняв в воздух первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь». Летательный аппарат полностью превосходил по размерам и весу все самолеты, которые когда-либо были построены. Взлетный вес гиганта составлял более 3 тонн, а размах верхнего крыла — 27 метров. Сам самолет достигал 20 метров в длину. Поднять такую махину в воздух должны были четыре мощных двигателя по 100 лошадиных сил каждый. Сикорский был уверен, что сможет не только взлететь сам, но и поднять груз более 700 килограммов. Внутри самолет тоже кардинально отличался от своих предшественников. Он был оснащен первой в мире закрытой кабиной для экипажа и салоном с 4 местами для пассажиров. Через два месяца после первого грандиозного полета на нем установили новый рекорд по продолжительности пребывания в воздухе, поднявшись в небо на 1 час 54 минуты.

С 2007 года в России 26 мая отмечают День предпринимателя. Этот профессиональный праздник был учрежден с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Кстати, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус еще во время существования СССР — в 1986 году был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».

Источник: wikipedia.org

Гражданская война в США, нефть на Ближнем Востоке

26 мая 1865 года в США завершилась Гражданская война, называемая также Войной Севера и Юга. Она осталась в истории как самый масштабный и кровопролитный конфликт на американском континенте. Северные Штаты населяли в основном предприимчивые выходцы из низов. Они развивали промышленность, возводили большие города, строили железные дороги. Северные штаты гарантировали личную свободу каждому и стремились создать капиталистическое государство с сильной централизованной властью. На Юге жили плантаторы — богатые потомки европейской аристократии вели размеренную жизнь вдали от больших городов и придерживались консервативных взглядов. Главным итогом войны стала знаменитая 13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство по всей стране. Это был важнейший шаг на пути к равноправию американского общества.

26 мая 1908 года в Персии начали добывать первую на Ближнем Востоке нефть. Со временем стало очевидно, что нефть в скором времени заменит уголь в качестве основного мирового топлива. У Великобритании же в конце XIX — начале XX века не было доступа к нефти, и она полностью зависела в этом отношении от поставок из США, России и Мексики. Англичане осознавали, что такая ситуация неприемлема и им необходимы нефтяные месторождения, которые они могли бы контролировать. Такая возможность представилась в 1901 году, когда английский финансист Уильям Нокс д’Арси получил у персидского шаха концессию на добычу, разведку, разработку, переработку, экспорт и продажу натурального газа и нефти. Однако в течение долгого времени, несмотря на значительные денежные вливания, не удавалось найти ни одного нефтяного месторождения. К 1904 году положение д’Арси стало критическим. Спустя несколько лет, 26 мая 1908 года из скважины в районе Машид-и-Сулейман на юго-западе Персии забил первый нефтяной фонтан. Вскоре были открыты и другие месторождения.