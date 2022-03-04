День в истории: выборы народных депутатов ТАССР, памятник Минину и Пожарскому, изобретение микрофона

Чем примечательна дата 4 марта?

Сегодня, 4 марта, Всемирный день инженерии. В разные годы и столетия в этот день в Москве открыли памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому, в Большом театре прошла премьера балета Чайковского «Лебединое озеро», американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон, в водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп», в ТАССР прошли выборы народных депутатов. Родились итальянский композитор, скрипач Антонио Вивальди, французский композитор Поль Мориа, советский конструктор артиллерийского оружия Василий Грязев, российский путешественник, ученый, телеведущий Юрий Сенкевич. Умерли основатель отечественной эпидемиологии Даниил Самойлович, русский писатель, классик мировой литературы Николай Гоголь, русский художник, скульптор Александр Опекушин, немецкий живописец Франк Марк, народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Выборы народных депутатов ТАССР и казанский востоковед Васильев

В 1818 году родился русский востоковед, профессор Казанского и Петербургского университетов, один из основоположников русской школы буддизма Василий Васильев. В 1834 году он поступил в Императорский Казанский университет, посещал лекции отделения восточных языков. В 1840-м отправился в Пекин, где провел более девяти лет. Васильев изучал в Поднебесной китайский, тибетский, санскритский и другие языки. В 1850 году вернулся и стал профессором кафедры китайской и маньчжурской словесности Казанского университета. В этот период вышли в свет его первые научные работы. Ученый скончался в 1900 году в возрасте 82 лет.

Фото: wikipedia.org

В 1919 году в России началось наступление армии адмирала Александра Колчака против Восточного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии, в ходе которого были взяты Мензелинск, Бугульма, Чистополь. Также его войскам удалось выйти к Каме в районе нынешних Набережных Челнов, где белые захватили 18 пароходов и 47 барж. Затем армия Колчака вышла на подступы к Казани, однако в конце апреля войскам Красной армии удалось перейти в контрнаступление.

В 1990 году состоялись выборы народных депутатов РСФСР. В Татарстане членами российского парламента стали 25 человек. Также в тот же день прошли выборы народных депутатов ТАССР 12-го созыва, депутатов местных Советов республики. Повторные выборы по 38 избирательным округам состоялись 17 марта. В общей сложности в парламент республики избрали 250 народных депутатов, а в местные Советы — 21 тысячу человек.

Фото: archeonews.ru

Премьера «Лебединого озера», памятник Минину и Пожарскому

В 1803 году в России вышел «Указ о вольных хлебопашцах». Это законодательный акт императора Александра I, согласно которому помещики получили право освобождать крепостных крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного участка. Указ был издан в рамках реформирования Российской империи, которое проходило в 1800-е годы. Так, чтобы получить волю, крестьяне откупались или исполняли повинности. Если обязательства игнорировались, то крестьянин возвращался к помещику. В свою очередь, помещик мог отпустить крестьянина и на безвозмездной основе. Такие крестьяне назывались свободными или вольными хлебопашцами, поэтому указ получил такое название. Он имел важное идеологическое значение, поскольку положение легло в основу реформы 1861 года — отмены крепостного права. За 25-летнее царствование Александра I указ был применен в отношении более 47 тысяч крестьян — это менее 0,5% от общего числа крепостных. А к 1858 году освободилось уже свыше 150 тысяч крестьян.

В 1818 году в Москве открыли памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Скульптурный монумент посвящен предводителям Второго народного ополчения, случившегося в 1612 году, а также завершению Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Это был первый крупный скульптурный памятник в столице. Изначально его установили на Красной площади перед Верхними торговыми рядами (ныне — ГУМ). Сегодня памятник расположен у Покровского собора. Монумент перенесли сюда в 1931 году из-за реконструкции Красной площади и строительства Мавзолея Владимира Ленина. Скульптура выполнена в стиле классицизма по проекту архитектора Ивана Мартоса.

Парад при открытии памятника Минину и Пожарскому. Гравюра XIX века. Источник: wikipedia.org

В 1877 году на сцене Большого театра состоялась премьера балета композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто выступили глава московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком стал балетмейстер Вацлав Рейзингер. Несмотря на то, что сегодня «Лебединое озеро» очень популярно, премьера балета успеха не имела и практически закончилась провалом. По мнению специалистов, причиной этому стала слабая хореография. Возобновление балета в новой редакции произошло в 1880 году, балетмейстером выступил Йозеф Ганзен. Полная постановка балета в новой драматургической и музыкальной редакции в трех актах прошла в 1895 году. С тех пор «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и ключевым спектаклем лучших балетных сцен мира.

Исчезновение судна «Циклоп» и создание микрофона

В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. Однако годом ранее ученый Александр Белл также разработал это устройство, но называлось оно жидкостным (или конденсаторным) передатчиком. Его представили на филадельфийской выставке, которую посетил Берлинер. Он решил, что в силах сделать прибор не хуже. Изобретателю удалось очистить и усилить передаваемые звуки. Таким образом, он создал своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом и назвал его микрофоном. Благодаря этому телефон стал эффективным средством связи, который мог передавать звуки на дальние расстояния. Белл узнал о разработке и стал судиться с Берлинером, однако суд удалось выиграть последнему. Тем не менее Белл решил поступить иначе: полученный Берлинером патент выкупили за $50 тысяч, а самого изобретателя приняли в Bell Telephone Company на постоянное жалование в должности главного специалиста по телефонной технике.

Фото: wikipedia.org

В 1918 году в водах Бермудского треугольника пропало военно-морское судно «Циклоп». Оно отправилось в путь несколькими неделями ранее от Рио-де-Жанейро и к 13 марта должно было причалить к североамериканским берегам, однако этого так и не произошло. Последний раз судно выходило на связь 4 марта в районе Бермудского треугольника. С тех пор корабль больше никто никогда не видел. На его борту находились более 300 пассажиров, а также члены экипажа. Причем судно являлось одним из самых больших в составе военно-морского флота США — длина его достигала 180 метров. Сообщение о пропаже появилось в СМИ лишь в апреле. Один из журналов предположил, что корабль в морскую пучину мог унести гигантский кальмар. Однако ни вполне логичные, ни фантастические версии так и не получили подтверждения.

В 1955 году японская корпорация Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников. Данная новинка положила начало успеху компании. Хотя приемник назывался карманным и действительно был маленьким, он не помещался в карман обычной мужской рубашки. Тогда Sony специально сшила для коммивояжеров рубашки с большими карманами, чтобы они могли при продаже показать, как легко туда помещается устройство. И в конце 1960-х — начале 1970-х годов компания стала уверенно занимать одно из первых мест среди производителей бытовой электроники. Сегодня Sony — это третья по величине японская электронная корпорация после Hitachi и Panasonic.