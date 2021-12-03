Фортепианный дуэт Aventure Piano Duo: «Во времена грустных новостей светлой музыки должно быть больше»

В Казани впервые выступил тандем «в четыре руки» Ады Горбуновой и Виталия Гаврука

Фото: Максим Платонов

В Казани впервые выступил фортепианный дуэт Aventure Piano Duo. Пианисты Ада Горбунова и Виталий Гаврук по такому случаю подготовили для слушателей Татарской государственной филармонии несколько премьер. Если Петра Чайковского в переложении Сергея Рахманинова можно услышать часто, особенно под Новый год, то Сезар Франк и Иоганнес Брамс исполняются реже. Для чего играть классику в четыре руки, когда есть целый оркестр, чем американский зритель отличается, например, от питерского и в чем особенности «парного катания» для музыкантов — в материале «Реального времени».

«У каждого дуэта свое лицо»

1 декабря фортепианный концерт в филармонии был посвящен исключительно романтизму, поэтому Ада Горбунова и Виталий Гаврук специально для Казани составляли программу. В нее вошло шесть произведений, в основном редко исполняемых. Дело в том, что популярность фортепианных дуэтов в России только набирает силу, а 10 лет назад, когда сложился дуэт, это было редкостью. Ада Горбунова приехала учиться в Московскую консерваторию из Екатеринбурга, Виталий Гаврук — из Кишинева. На пятом курсе студенты решили объединить свои усилия и выступать вместе.

Интересно, что руководителя или «главного» в дуэте нет.

— У нас демократия, мы все решаем коллегиально, у нас царит полное равноправие. Есть еще такой момент — со стороны слышнее, как человек играет, нежели ему самому. Нужно уметь выслушать и принять критику, а это дано не каждому, — говорит Ада Горбунова.

Ада Горбунова: «У нас демократия, мы все решаем коллегиально, у нас царит полное равноправие»

Виталий Гаврук с ней полностью солидарен и даже громко утверждает: «Я — феминист!»:

— Фортепианный дуэт — это отдельный вид искусства. Вдвоем мы можем показать еще больше возможностей рояля, играя симфоническую музыку. Только представляем мы ее зрителю по-иному, как бы заново открывая и возможности классики, и возможности инструмента. У каждого дуэта свое лицо, свой репертуар, мы очень дружественно относимся к коллегам. Мы, например, специализируемся на классике, кто-то играет современную музыку — пока нам не тесно в этой нише. В дальнейшем планируем иногда и расширять наш дуэт, например играть музыку для фортепиано и ударных, арфы, челесты, кларнет тоже подумываем включить.

Виталий Гаврук: «Фортепианный дуэт — это отдельный вид искусства. Вдвоем мы можем показать еще больше возможностей рояля, играя симфоническую музыку»

Один инструмент на двоих

Пианисты играют и на одном рояле в четыре руки, и на двух инструментах одновременно. В советские времена это было очень модным — достаточно вспомнить дуэт Раймонда Паулса и Сергея Жилина с их знаменитым номером «Полюбите пианиста», а до революции игра в четыре руки в светских салонах вообще считалась нормой, пусть и с оттенком шика.

— Вот уже 10 лет мы всячески пропагандируем формат фортепианного дуэта — вот наша задача. Для чего мы это делаем? Во времена грустных новостей, как сегодня, светлой музыки должно быть больше. Когда мы начинали, очень немного было таких тандемов. Сегодня их становится все больше, и популярность такого исполнения растет. Фортепианные дуэты сегодня часто создаются для одного выступления, потом музыканты расходятся. Так, например, часто выступает Борис Березовский, — уверены музыканты.

Они рассказали, что объединиться в дуэт достаточно просто, однако потом возникают разные сложности. Во-первых, надо сойтись характерами — это ведь как «парное катание» в спорте. Поддержка партнера, понимание без слов, слаженность мыслей и движений. Достаточно посмотреть на пианистов во время исполнения и становится ясно, как четко, до нюансов все отработано.

— Кроме того, сложность заключается в оснащении залов — не у всех есть сразу два рояля. А если есть — бывает сложно их подстроить в унисон. Один может быть более старым, и звучать они будут по-разному, — считает Ада Горбунова.

Во времена грустных новостей, как сегодня, светлой музыки должно быть больше

Дореволюционный гимн в переложении Брамса

В Казани как раз так и получилось: у филармонии два рояля, но с разным строем. Поэтому программа была подготовлена только для исполнения «в четыре руки», произведения исключительно романтического характера, но композиторов разных стран, школ и времен. Зато музыканты подготовили особые номера, слышать которые казанцам не доводилось. Если начался концерт с фрагментов сцен из «Спящей красавицы» — всегда популярная и любимая слушателем музыка, то продолжило его Скерцо из музыки к пьесе «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона. Переложение этого произведения для фортепианного дуэта в Казани было исполнено впервые.

Еще одной премьерой стало исполнение в четыре руки «Воспоминания о России» Иоганнеса Брамса. Произведение написано немецким композитором, но по мотивам русских песен, романсов и даже гимна страны того времени «Боже, царя храни». К слову, не так-то легко найти партитуры для фортепианного дуэта. Поэтому, кроме поиска в интернете, музыканты занимаются самостоятельным переложением разных пьес «под себя». А это, как отметили сами пианисты, первый шаг к сочинительству.

«Вполне возможно, что мы и сами скоро возьмемся за перо. Я переложил одну немецкую оперу для фортепиано — меня во время карантина осенило. Надеюсь, что премьеру мы проведем в будущем году в Майами. Так что наметки и эскизы к собственным сочинениям есть. Кроме того, сейчас я учусь уже на дирижера, возможно, у меня будет собственный оркестр, который и будет исполнять что-то из наших сочинений и переложений», — предположил Виталий Гаврук.

«Российский зритель бы постеснялся»

Дуэт часто выступает за рубежом, и музыканты отмечают, что публика там несколько иная. Во-первых, в Европе и Америке слушатели больше открыты разным экспериментам, современной музыке:

— Например, сидит музыкант на сцене и шуршит бумажкой. Все слушают эту «музыку» — такое бывает. Или, как часто используют наши коллеги, стакан с водой, которым во время исполнения нужно время от времени проводить по струнам рояля. Мы такие эксперименты не приветствуем, но и нам приходилось как-то играть со вставленными между струнами трубочками для коктейлей или гвоздем — такой странный дребезжащий звук получается, — вспомнила Ада Горбунова.

Во-вторых, зарубежный зритель более эмоционально выражает свои восторги. «Чуть громче сыграл или закончил концерт на форте — сразу вскакивают, аплодируя, с криками «Браво!». Могут топать ногами от переизбытка чувств. У нас принято по-другому, такое делать бы постеснялись. Вот питерский слушатель аплодирует негромко, но может делать это достаточно продолжительно», — приметила пианистка.

— Зато наш зритель более понимающий, вдумчивый. К сожалению, сегодня зрительский уровень несколько падает, но мы не идем на поводу и стараемся представлять классику во всем ее многообразии, во время своих «программных раскопок» в интернете ищем что-то новое, необычное. Это тоже наш такой вклад в дело «взращивания вкуса», — уверен Виталий Гаврук.

Музыканты пообещали еще раз приехать в Казань в скором времени и вновь привезти новинки:

— В Казани я бываю часто. В последний раз приезжал в качестве концертмейстера на конкурс имени Глинки. Обожаю ваш город, который считаю одним из самых красивых в России, и использую каждый шанс, чтобы вернуться сюда, — отметил Виталий Гаврук.

Ада Горбунова приехала в Казань впервые, но перед концертом успела погулять. Она добавила, что город содержится в прекрасном состоянии.

— Мы недавно выступали в Торжке, очень грустно видеть, как он убийственно разрушен. Казань же производит просто шикарное впечатление!