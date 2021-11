Видео недели: казанский метеорит, «коронапротесты» в Голландии и киноэксперименты «Спартака»

В благополучных Нидерландах под конец недели случились вспышки антиправительственных акций. Не только в России несознательные граждане протестуют против ковидных ограничений: показывать сертификаты о прививках и делать постоянные ПЦР-тесты надоело и в Европе. Но если все остальные пока стараются дисциплинированно соблюдать ограничения, голландцы пошли вразнос. Там суровые меры ввели буквально на днях, и жители страны к этому еще не привыкли.

Самый огненный (в прямом смысле) результат — в Роттердаме: там мирная антиправительственная демонстрация плавно перетекла в столкновения с полицией, сжигание машин, битье витрин. Полицейские, не ожидавшие такого поворота событий, даже были вынуждены открыть предупредительный огонь.

Минобороны России решило испытать новое оружие — гиперзвуковую ракету «Циркон». На корабле «Адмирал флота Советского Союза Горшков» ее вывезли в Белое море. Огонь открыли по спецмишени, которую ракета поразила на «раз-два». Об успешном испытании незамедлительно сообщили президенту страны. А видео Минобороны выложило в своем канале на YouTube: видимо, чтобы произвести еще и идеологическую атаку на врага.

Предметом обсуждения в одном из городских пабликов в соцсетях стала большая свора собак, обитающая во дворах Нижнекамска. На кадрах ролика, снятого жителями домов на улице Тукая и Вокзальной, — бездомные собаки, которые сначала бегают рядом со школой, а потом устраивают грызню. В комментариях горожане высказывают опасения, что любой человек, особенно ребенок, может стать жертвой беспризорных псов. Как всегда в таких случаях, предлагаются и варианты решения проблемы, включая экзотические и маловыполнимые: например, штрафовать хозяев, которые выгоняют песиков на улицу.

В начале недели героем соцсетей и новостей стал мужчина, который в видеообращении говорит, что уже 20 лет его удерживают в рабстве в Казахстане. Как он рассказал, его зовут Алексей Котов, он родом из деревни с говорящим названием Горе-Грязь (Ярославская область). Мужчина обратился к своим родителям с просьбой помочь ему выбраться из Казахстана.

Позже сотрудники казахстанской полиции выяснили, что Котову 44 года, он гражданин России. Уже возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном лишении свободы. Правда, во время допроса Котов опроверг информацию о своем рабстве: мол, на территории крестьянского хозяйства он находился и трудился добровольно, пользовался мобильником и мог в любое время уйти. Единственной целью своего видеообращения он назвал возвращение домой. На днях он вылетел в Москву, где его встретила сестра.

Падение метеорита из потока Леониды в среду попало на видеорегистраторы жителей Татарстана, Чувашии и Марий Эл. Кадры на редкость эффектные: сначала небо озаряет яркая вспышка, а потом прорезает светящийся шар, который исчезает, так и не добравшись до земной поверхности. Позже астрономы подтвердили, что это действительно был метеорит. О том, что в ночь с 17 на 18 ноября россияне смогут увидеть пик прохождения метеорного потока Леониды, ранее сообщил «Роскосмос». Увидеть редкое явление повезло жителям нескольких городов страны, в том числе и нам, о чем свидетельствуют видео из Балтасей, Казани, Зеленодольска.

Еще одно космическое видео на этой неделе показала пользователям Instagram актриса Юлия Пересильд, которой недавно посчастливилось отправиться в полет на МКС. За пару дней ее зарисовка набрала почти 387 тысяч просмотров. Будучи на станции, она сняла на свой смартфон, как Земля выглядит из космоса. Видео она сопроводила сольным исполнением песни «Мы эхо». А в посте под видео высказала совсем не романтические размышления о мести и хейте, который вылился на нее после полета и съемок на МКС кинофильма.

Светлана Малюткина, певица из Альметьевска, прошла в третий тур вокального проекта «Голос». В «поединках» ее наставница Пелагея кардинально сменила ей вокальный и физический имидж по сравнению с номером в «слепых прослушиваниях»: Малюткина с коллегой по команде пели романс на стихи Анны Ахматовой (напомним, в первом туре это была жесткая рок-композиция).

А вот Олеся Полищук из Казани закончила свои выступления в проекте: Леонид Агутин выбрал не ее. Но номер — лиричная песня Beauty and The Beast из диснеевского мультфильма — получился действительно топовым. Наставники уже сказали, что он один из лучших во всех десяти сезонах.

Своеобразный «трейлер» на ожидаемое поклонниками продолжение истории о Человеке-пауке представила пресс-служба ФК «Спартак». Юмористическое видео в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Наполи» она выложила в Twitter. На видео — одна из атак итальянской команды во время первой встречи с российскими футболистами. Тогда хавбек «Наполи» Петр Зелиньски оказался в штрафной «красно-белых», но пробил выше ворот.

Далее полет мяча продолжается над несколькими материками, и в итоге мяч прямиком устремляется в Нью-Йорке прямо в голову врага паучка — Ящера. Ролик вышел в преддверии очередной встречи двух клубов, которая состоится в Москве 24 ноября.

