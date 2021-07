День в истории: открытие Казанского университета, Курская битва и праздник трудоголиков

Сегодня, 5 июля, — международный День трудоголиков. В этот день в разные годы и столетия: 14-летний крепостной Павел Попов нашел на золотом прииске первый в России алмаз; англичанин Томас Кук открыл первое в мире турагентство; в Египте обнаружили уникальную гробницу с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого; началась Курская битва; французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини; вышел в свет первый выпуск телевизионных новостей BBC; Элвис Пресли записал свою песню That's All Right. 5 июля родились декабрист Павел Пестель, русский флотоводец, адмирал Павел Нахимов, немецкая социалистка, борец за права женщин Клара Цеткин, президент Франции Жорж Помпиду, основатель театра кукол в Москве Сергей Образцов, советский художник, мультипликатор Владимир Сутеев. Скончались французский химик Жозеф Луи Пруст, немецкий физиолог и биохимик Альбрехт Коссель, советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза Сергей Осипов. «Реальное время» рассказывает о самых значимых событиях даты.