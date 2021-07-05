День в истории: открытие Казанского университета, Курская битва и праздник трудоголиков

Чем примечательна дата 5 июля

Сегодня, 5 июля, — международный День трудоголиков. В этот день в разные годы и столетия: 14-летний крепостной Павел Попов нашел на золотом прииске первый в России алмаз; англичанин Томас Кук открыл первое в мире турагентство; в Египте обнаружили уникальную гробницу с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого; началась Курская битва; французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини; вышел в свет первый выпуск телевизионных новостей BBC; Элвис Пресли записал свою песню That's All Right. 5 июля родились декабрист Павел Пестель, русский флотоводец, адмирал Павел Нахимов, немецкая социалистка, борец за права женщин Клара Цеткин, президент Франции Жорж Помпиду, основатель театра кукол в Москве Сергей Образцов, советский художник, мультипликатор Владимир Сутеев. Скончались французский химик Жозеф Луи Пруст, немецкий физиолог и биохимик Альбрехт Коссель, советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза Сергей Осипов. «Реальное время» рассказывает о самых значимых событиях даты.

Открытие Казанского императорского университета, 15 лет работы ОЭЗ «Алабуга»



5 июля 1814 года состоялось полное открытие Казанского императорского университета, первого нестоличного высшего учебного заведения. Хотя датой основания вуза считается 5 ноября 1804 года, когда императором Александром I была подписана Утвердительная грамота. Казанский университет в течение многих лет был самым восточным высшим учебным заведением России. Учебный округ, во главе которого стоял Казанский университет, включал Поволжье, Пензенскую и Тамбовскую губернии, Прикамье и Приуралье, Сибирь и Кавказ.

В первые же десятилетия своего существования университет стал крупным центром образования и науки. Здесь был сформирован ряд научных направлений и школ: математическая, химическая, медицинская, лингвистическая, геологическая, геоботаническая и другие. По уставу 1804 года в университете предполагалось открыть 28 кафедр на четырех отделениях: нравственных и политических наук, физических и математических наук, врачебных, или медицинских наук, словесных наук с кафедрой восточных языков. 5 июля в университете праздновали официальный праздник «Публичный акт», то есть выход университета к обществу, день его «открытых дверей» и одновременно «День знаний». Впервые мероприятие провели в Казани 30 августа 1807 года в день рождения Александра I. В дальнейшем акты приурочивались к окончанию выпускных экзаменов и праздновались в день официального и полного открытия университета в 1814 году. А вот дата празднования основания университета в течение XIX века была плавающей. Официальный день Казанского императорского университета — 5 ноября — объявили лишь с 1866 года.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

5 июля 1930 года в городе Свердловске (сейчас Екатеринбург) родилась народный художник Татарстана, лауреат государственной премии РТ имени Г. Тукая, заслуженный деятель искусств республики Ирина Колмогорцева. В 1955 году она окончила Украинский полиграфический институт им. И. Федорова и поступила на работу в Татарское книжное издательство внештатным художником. С 1957 года жила в Казани. В 1960 году была принята в Союз художников Татарской АССР. Колмогорцева была одной из ведущих художников-графиков Татарстана, одна из немногих граверов республики, кто работал с цветной печатью. Художница оформила более 100 книг для издательств Казани, Москвы, Львова и других городв. Cоздавала серии, посвященные поэту Габдулле Тукаю, активно сотрудничала с казанской мастерской агитплаката при Союзе художников (1960–1993), выполнила около 100 плакатов, преимущественно на сатирические темы. Сейчас ее произведения хранятся в Госмузее изобразительных искусств РТ, Национальном музее РТ, Музее Габдуллы Тукая.

5 июля 2006 года начала работу Особая экономическая зона «Алабуга». Она была создана 21 декабря 2005 года постановлением №782 правительства РФ. Крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа РФ расположилась на территории Елабужского района Татарстана, у реки Камы и около города Елабуги, в Набережночелнинской (или Нижнекамской) агломерации, в 210 км от Казани и в 1048 км от Москвы.

Фото: Максим Платонов

5 июля 2016 года Минобороны России заключило контракт с руководством Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова на создание третьего самолета-разведчика Ту-214Р. До этого на предприятии произвели два таких воздушных судна. Ту-214Р создан специалистами компании «Туполев» в 2000 году. Ту-214Р должен заменить разведчика Ил-20.

В 2018 году Казань приняла чемпионат мира по футболу. В этот день, 5 июля, казанские повара приготовили в одном из ресторанов японской кухни самый большой футбольный стадион. Он достигал в высоту 1,5 метра и весил 85 кг. На приготовление съедобного стадиона ушло около 3,5 тысяч стандартных по весу роллов и почти весь день.

5 июля в Казани также появилось знаменитое граффити с изображением нападающего сборной Бразилии Неймара. Рисунок появился на здании школы №1, расположенной по адресу: ул. Лево-Булачная, д. 14а. Его нарисовали именно там неслучайно: граффити видно из окон отеля «Мираж», где остановился футболист. Сборная Бразилии сыграла в столице Татарстана четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Фото: Максим Платонов

Начало Курской битвы, Сочи выбран местом проведения Зимней Олимпиады

В этот день в 1829 году 14-летний крепостной мальчик Павел Попов, промывавший золотой песок на берегах уральской реки Койвы, нашел первый русский алмаз. За кристалл в полкарата (0,1 грамма) он получил «вольную». Драгоценные камни на Урале продолжили находить и дальше. Чуть позже алмазы были найдены в россыпях по рекам Полуденка и Тискос — у церкви в поселке Промысла и в деревне Северной в 12 км от Перми. Впоследствии их регулярно находили в регионе при промывке золотоплатиновых россыпей вплоть до 1930-х годов. Было установлено до 18 мест таких находок, располагавшихся на обширной территории восточного и особенно западного склонов Среднего и Южного Урала. Сейчас на месте (оно называется Алмазный ключик по одноименному источнику, располагается в 1 км от поселка Промысла Горнозаводского района Пермского края), где нашли драгоценность, появился памятный камень с табличкой, надпись на которой гласит: «Здесь 5 июля 1829 года Павлом Поповым был найден первый российский алмаз».

5 июля 1943 года гитлеровская Германия начала операцию «Цитадель», которая в советских сводках значилась как Курская стратегическая оборонительная операция. Курская Битва продолжалась 49 дней, стала одной из решающих и крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов. По некоторым данным, немецкие войска потеряли в Курской битве 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, три тысячи орудий. Суммарные безвозвратные потери советских вооруженных сил составили 254 470 человек, суммарные санитарные потери — 608 833 человека. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, советские войска перешли в наступление, начали освобождать от захватчиков Украину, Белоруссию, Польшу и другие территории.

Фото Bundesarchiv, Bild 101I-219-0562A-06 / Scheffler / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

В ночь на 5 июля 2007 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале город Сочи выиграл право проведения зимних Олимпийских игр у конкурентов из Пхенчхана и Зальцбурга. Непосредственно перед голосованием прошли презентации городов-претендентов. Сочи представляли спортсмены Светлана Журова, Евгений Плющенко, Михаил Терентьев (паралимпиец) и Александр Попов. В первом туре голосования, в котором принимали участие 97 участников-представителей стран МОК, выбыл австрийский Зальцбург. Заявка Сочи одержала победу во втором этапе, выиграв у Пхёнчхана 4 голоса (51 против 47).

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Для России это были вторые Игры (первые проходили в 1980 году в Москве), и первые Зимние игры. Символами Олимпиады–2014 стали Леопард, Белый медведь и Зайка, талисманами Паралимпийских игр — Лучик и Снежинка. На XXII зимних Олимпийских играх разыгрывалось рекордное за всю историю зимних Олимпийских игр количество комплектов медалей — 98. Фактически было вручено 99 золотых, 97 серебряных и 99 бронзовых медалей. Медали разыгрывались в 7 видах спорта. Россия забрала 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых, заняв первое место в медальном зачете. Второе место досталось Норвегии, третье — Канаде. После олимпиады в Сочи начался знаменитый «допинговый скандал»: МОК заподозрила, что в период подготовки и проведения зимней Олимпиады в Сочи российские власти создали систему применения атлетами запрещенных препаратов и предприняли хитроумные меры для сокрытия допинга.

Фото wikipedia.org

День трудоголиков, открытие первого в мире туристического агентства

Сегодня, 5 июля, — Международный день трудоголиков. Впервые праздник начали отмечать в США, а сейчас он уже известен во многих странах мира. Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие «жить на работе», забывая иногда о самых простых человеческих радостях. Термин трудоголизм (англ. workaholic) появился в обиходе после публикации книги американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика» в 1971 году. Стоит отметить, что трудоголизм далеко не безобиден, а даже опасен для здоровья. Трудоголики часто страдают от неврозов, гастритов, у них появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, возникают нервные тики, а многие начинают страдать алкоголизмом. По приблизительным подсчетам томских исследователей, высокий уровень трудоголизма выражен у 12,5% работающих граждан (данные на 2012 год). Американская психологическая ассоциация определяет три основных симптома трудоголизма: внутреннее чувство «принуждения» к работе; постоянные мысли о работе во внерабочее время; работа сверх установленной или ожидаемой нормы в ущерб другим сферам жизни.

5 июля 1841 года англичанин Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. Первое путешествие, которое он организовал, было всего на 12 миль из Лестера в соседний город Лафсборо. С 1855 года Кук стал продавать туры в Европу, с 1866 года — в США, с 1871 года — в другие части света; туры впервые в истории включали проезд, проживание и питание. В 1865 году офис агентства открылся в Лондоне, а уже с 1874 года его филиал в Нью-Йорке начал выдавать клиентам циркулярные записки — предшественники дорожных чеков. Компания получила свое название Thomas Cook & Son после того, как в 1871 году сын Томаса, Джон Мэйсон Кук, стал партнёром. Она была официальным туристическим агентством первых современных олимпийских игр 1896 года в Афинах. 23 сентября 2019 года компания объявила о банкротстве и начале принудительной ликвидации. Британское управление гражданской авиации сообщало, что туроператор «прекратил платежи, что привело к немедленному результату». Крах компании привел к крупнейшей со времен Второй мировой войны репатриации британцев, которая охватила более 150 тысяч туристов.

Фото ancientegyptalive.com

5 июля 1881 года египтолог Эмиль Бругш из каирского Египетского музея обнаружил под землей погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного завоевателя Рамзеса II Великого. Впервые гробницу обнаружили братья Ахмед, Сулейман и Мухаммед Абд аль-Рассул в 1871 году. Они принялись распродавать артефакты, найденные там, и скрыли факт находки. Пользуясь расположением правителя Египта, Эмиль Бругш с помощью египетских крестьян извлек из гробницы найденные мумии. Их погрузили на каирский пароход, и через 3 дня экспедиция прибыла в Каир. Примечательно, что на протяжении всего пути население провожало пароход как погребальный катафалк: мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым фараонам, а женщины, распустив волосы, стенали, как древние профессиональные плакальщицы.