Забытые мечети Казани — шесть снесено, одна законсервирована
Станут ли современные храмы центрами общественной жизни?
Превращение стамбульской Айя-Софии из музея в мечеть вновь актуализировало вопрос возвращения культовых сооружений и увековечивания памяти о снесенных. Архитекторы и ученые, опрошенные «Реальным временем», согласны, что функции у мечетей должны расширяться, но само здание должны быть, в первую очередь, местом сбора, а не просто памятником истории.
Из храмов — в музеи
Собой Святой Софии, а ныне Большая мечеть Айя-София — символ переменчивой Турции. Отчитывающая свою летопись с начала четвертого века, в 1453-м она, после взятия Константинополя османами, стала мечетью, а в 1935-м правительство во главе с Кемалем Ататюрком превратило его в музей, пока в 2020-м Госсовет Турции не отменил это решение.
Подобные преображение — известное явление к европейской истории. Среди интересных случаев эксперты сразу вспоминают диораму «Штурм крепости Измаил русскими войсками в 1790 году» — она находится в Крыму в Малой мечети 16 века. Больше вопросов к мечети к Ставрополе — в ней находится галерея местного пейзажиста Павла Гречишкина, хотя зачастую посетителей интересует экстерьер объекта. Национальный археологический музей в Софии открылся в 1892 году в заброшенном помещении бывшей Большой мечети (Буюк-джамия) 1474 года. Этнографический музей города Янина в Греции также освоил древнюю Аслан-Паши 1618 года. Черногорский Ульцин расположил археологический музей в мечети, которая до этого была церковью.
Забытые мечети Казани
В Казани практически все действующие мечети, в которых в советское время устраивались общежития, учебные заведения, офисы, склады, возвращены верующим.
Исключение — 11-я соборная, она же Белая (хотя это название краеведы переодически оспаривают), она же Урта-Таш, расположенная на Кызыл Армейской улице в Ново-Татарской слободе, на территории Меховой фабрики. Лишенная минарета и выкрашенная в промышленный зеленый (как и многие здания вокруг), она не сразу распознается, как религиозный объект. Для некоторых жителей это до сих пор здание школы. В апреле прошлого года появились новости, что у Новослободской соборной появился имам-хатыб Фарид Салман. В Духовном управлении мусульман РТ готовят ответ о его состоянии, но известно, что процесс идет не просто в связи с историческим статусом объекта.
Также в Казани не увековечена память снесенных мечетей. Это две соборные в Адмиралтейской слободе на улице Большой, две в Пороховой на Краснококшайской и Февральской, Пятивременная мечеть Ягодной слободы (также на Краснококшайской). 13 июля на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции префект территории «Старый город» Роберт Гарипов сообщил, что на месте снесенной в связи с началом строительства улицы Татарстан в 1975 году Казаковской мечети будет установлен информационный указатель.
Отметим, что немало в Казани храмов и других конфессий, сменивших функциональность. Среди них Макарьевская церковь в Адмиралтейской слободе, в которой сейчас находится СИЗО, Николо-Гостинодворская церковь (из него совсем недавно съехал Госархив), неприметная Николо-Преображенская Единоверческая церковь на перекрёстке Правобулачной и Университетской.
Там, где храм стоял, там фабрика шумит
В России, в целом, с объектами культа ситуация грустная, особенно в крупных центрах ислама в европейской части страны. В Уфе снесена Вторая соборная мечеть на улице Леваневского, в Третьей соборной на Лесопильной размещается Школа высшего спортивного мастерства. Шестая была перестроена под жилой дом, а в 2014 году сгорела.
В Оренбурге похожая ситуация. В Первой (Казенной) мечети, построенной в 1804 году, расположен жилой дом. В Троицке печально сложилась судьба Четвёртой соборной, Базарной мечети — без минарета и купола она служит местному электромеханическому заводу.
В Астрахани в шиитской Персидской мечети оказался цех швейной фабрики, самое здание сильно подпорчено.
«Конечно, функции мечетей можно расширить»
Эксперты, однако, четко проговаривают — все зависит от того, как сможет мечеть служить людям, есть ли вокруг община прихожан. Никто не возражает против того, чтобы в обновленном здании проходили не только намазы.
Альфрид Бустанов, ассистент-профессор Амстердамского университета:
Айвар Саттаров, заслуженный архитектор Республики Татарстан, один из авторов мечети «Кул-Шариф»:
Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, краевед:
— Влияние православия на российскую политику растет. У нас и Исаакиевский собор хотели передать, было много и других случаев передачи храмов верующим. Тут однозначного ответа нет. Много зависит от того, есть ли прихожане, есть ли община, которая может вести религиозную деятельность, поддерживать работу мечети. В случае передачи сельских храмов возникают денежные сложности по их поддержке. Скажем, Белая мечеть — способна ли она выполнять функцию мечети, будет ли ей приходить милостыня? Или же здесь могут быть варианты с музеем, учебным заведением. Муфтият должен взвесить эти варианты.
Мечети, в принципе, всегда открыты не во время коллективных молитв для всех посетителей. Так что Айя-София, будем надеяться, продолжит работу как мечеть. И иконы, и фрески могут остаться в таких помещениях, потому что уважительное отношение к предметам христианского культа описано в хадисах.
Руслан Айсин, политолог:
— Кейс с возвращением Айя-Софии статуса мечети, он, по сути своей, уникален для Европы, потому что Европа идет обратным путем, когда храмы протестантов, православных пустеют, и правительство Голландии, Германии, Франции вынуждены перепрофилировать их под другие нужды. Понятно, что ТЦ в них не откроешь, поэтому там появляются музеи, библиотеки. Потому что государство не может брать на себя бремя материальной ответственности за содержание исторических объектов, потому что Европа — это рациональное пространство.
В Турции идет рост религиозного самосознания. Эрдоган повел политику к возвращению мечетям изначального статуса. Айя-София — не первый прецедент.
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