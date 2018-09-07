«Как они предлагают решать проблему нерусского населения? Либо ассимилировать, либо уничтожать»

Российские этносоциологи сверили часы в Казани

Фото: Максим Платонов

Проводимая Институтом истории АН РТ раз в два года конференция носит название «Позитивный опыт изучения и регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах РФ» — и это вызвало вопрос у одного из спикеров сегодняшнего пленарного заседания: «А почему надо изучать только позитивный опыт? Изучать надо и негативный опыт, и негативные тенденции». Корреспондент «Реального времени» побывал на конференции и узнал, почему термин «толерантность» выходит из употребления в профессиональном сообществе, как современные этносоциологи решают свой главный вопрос «Что есть российская нация?» и какую из «тенденций» можно считать наиболее негативной.

«В Башкортостане языковая проблема встала очень остро»

Впрочем, как сказал автору этих строк один из участников конференции перед ее началом, в Татарстане негативного этносоциального опыта, а уж тем более тенденций нет. К примеру, даже год назад, на самом пике «языкового» вопроса, социологи, по его словам, не зафиксировали интереса к нему у широких народных масс в Татарстане. «Зарплаты, уровень жизни — вот что волновало людей, а вовсе не добровольность изучения родных языков. На самом деле это интересовало только узкую прослойку интеллигенции и вас, журналистов. И ведь это был самый острый угол за последние годы! У нас в этой сфере все тихо и спокойно».

Уфимский профессор, доктор социологических наук Рушан Галлямов, с которым нам удалось пообщаться после конференции, с этим не согласился:

— В Башкортостане языковая проблема встала, к сожалению, очень остро, прежде всего потому что общество в какой-то степени раскололось. С одной стороны, жесткая позиция федерального центра вылилась в хорошо организованную, спланированную кампанию — потому что уж очень быстро, после двух-трех митингов, замолчали радикалы, общественные деятели, ангажированные властью из числа башкирских и даже татарских национальных организаций. Кроме того, протестное движение против отмены обязательного изучения башкирского языка в школах наложилось на политическую компоненту, на внутриполитическую борьбу за власть в республике. Были ли социологические исследования? Да, конечно, я сужу не только по митингам — социсследования тоже давали соответствующую картину.

Не согласился, хотя и по иным причинам, и начальник Управления по реализации национальной политики департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин. В своем выступлении он признался в «постоянном внимании» Татарстана к этноконфессиональным делам и в том, что здесь осознают важность «управляемости процессом». Для этого ежегодно проводится около 20 социологических исследований, из них 9 — по этноконфессиональной теме. «Значимо поменялся национальный состав республики, — объяснял это внимание спикер. — В 2002 году у нас проживали представители 115 национальностей, а по результатам последней переписи их число выросло до 173-х. Меняется и религиозная картина».

В своем выступлении Данил Мустафин признался в «постоянном внимании» Татарстана к этноконфессиональным делам и в том, что здесь осознают важность «управляемости процессом»



«Бергя бергя гомергя»

Говоря шершавым языком пресс-релиза, социологи собрались в Казани для «подведения некоторых итогов изучения сложной картины этносоциальной реальности российского общества». Как чуть позже в своем выступлении заметила гуру отечественной социологии Леокадия Дробижева, в этом году действительно делается попытка обобщить то, как реализуется Стратегия государственной национальной политики (СГНП) на период до 2025 года. Поскольку принята она была почти шесть лет назад, в нее могут быть внесены изменения — потому что, во-первых, «произошли определенные события», во-вторых, наука в это время тоже не стояла на месте.

Но начали пленарное заседание спикеры с зачитывания приветствий, в которых, как ни странно, тоже содержалась некоторая информация. Все вспомнили о том, что фактически первое этносоциологическое исследование в СССР было проведено в 1967—1968 годах в Татарстане (а именно в Лаишевском районе), и изучало оно в том числе межэтнические отношения.

Президент Российского общества социологов Валерий Мансуров обратил внимание на то, что в названии конференции справедливо присутствует не только изучение этносоциальных процессов, но и их регулирование, задача осуществления которого лежит на власти:

— Я недавно ездил в Тыву. И был поражен не исследованиями, а именно регулированием этносоциальных процессов в этом регионе. Там переводят на тувинский язык учебники по этносоциологии и обучают по ним детей в 3—5 классе! Учителя, которых я там видел, — великие люди!

Леокадия Дробижева же, заметив, что представляемый ею Институт социологии РАН (она в нем — почетный доктор) тоже был образован в 1968 году, закончила приветствие словами на татарском: «Бергя бергя гомергя — всегда вместе».

Социологи собрались в Казани для «подведения некоторых итогов изучения сложной картины этносоциальной реальности российского общества»

Спор о «российской нации» все горячее

В рабочей части пленарки Леокадия Михайловна выступала на тему «Этничность и межэтнические отношения в Стратегии государственной национальной политики, этнополитическом дискурсе и массовом сознании» и была, конечно, более серьезна. Говоря о происходящих в отечественной социологии изменениях, она заметила, что из социологического оборота уходит термин «толерантность» — из-за того, что его социологическое значение девальвировалось. Поэтому в СГНП оно заменяется понятием «межэтническое согласие», который 95 процентов населения понимает правильно.

Наибольшее количество споров при обсуждении СГНП вызывает, по ее словам, вопрос о российской нации и общероссийской идентичности и том, как ввести его в законодательное пространство.

— Здесь две позиции, — напомнила аудитории Дробижева. — Первую четко выразил политолог Михаил Ремизов: «Единство нашей культуры основано на русской культуре, русском языке и исторической памяти». То есть основа российской нации — это русские, а к ним уже присоединяются остальные. Вторая позиция в том, что у нас нет российской гражданской идентичности, поскольку нет и гражданского общества, а российская нация — это многосоставное образование, в том числе полиэтническое.

Рушан Галлямов прокомментировал и этот пассаж. По его словам, конструктивистская позиция, исходящая из того, что этнической основой российской нации является «русскость», сейчас снова поднимает голову.

— В 90-е годы она активно протежировалась и пропагандировалась, но затем отошла на второй план. Все-таки с точки зрения этнического, политического истеблишмента регионов, где титульными являются нерусские люди, она ущербна. Потому что каким образом в этом случае решать проблему нерусского населения? Либо ассимилировать, либо уничтожать. Второе в XXI веке невозможно, тем более что Россия никогда и не уничтожала народы, по крайней мере полностью (за исключением черкесов, которые были либо уничтожены, либо эмигрировали в Турцию). Россия всегда впитывала в себя, как губка, и всегда была многосоставным в этническом смысле государством. И большинство ученых сейчас выступает именно с этих позиций, это все-таки мейнстрим. Но и конструктивистская концепция, как мы видим, тоже возрождается. Но она — прямой путь к межэтнической войне в стране.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов