Кашапов Ильхам Миннеханович
Общая информация
Родился 13 апреля 1974 в с. Ленино-Кокушкино, Пестречинского района, Республики Татарстан.
Образование:
1994 год — Московская ордена Трудового Красного Знамени ветеринарная академия имени академика К.И. Скрябина
Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук (2011г.)
Дополнительное образование:
диплом МВА №000127 от 29.02.2012г., квалификация-мастер делового администрирования (МВА Агробизнес)
Трудовая деятельность:
1994 год — Заведующий зоолабораторией ОАО «Пестречинская птицефабрика», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
1994 — 1995 гг. — Управляющий отделом растениеводства ОАО «Пестречинская птицефабрика», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
1995 — 1997 гг. — Начальник кормоцеха ОАО «Пестречинская птицефабрика», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
1997 — 1998 гг- Мастер производственного обучения ПЛ №93, Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
1998 — 2003 гг. — Заместитель директора по технологическим процессам ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2004 — 2005 гг. — Первый заместитель генерального директора ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2005 — 2006 гг. — Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2006 — 2008 гг.- Заместитель генерального директора по производству ОАО «Птицефабрика «Казанская», Зеленодольский район, село Осиново
2008 — 2016 гг.- Генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино
2016 — 2018 гг. — Директор Зеленодольской производственной площадки ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», Зеленодольский район, село Осиново
с 17.01.2018 -Глава Пестречинского муниципального района.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Пестрецы
- Адрес: 422770, РТ, с. Пестрецы, ул. Советская, 18
- Телефон: (84367) 3-00-16
- Email: pitriash@tatar.ru
- Сайт: pestreci.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.04.2018