МБУ Центр городской трансформации
Общая информация
Директор — Кремлев Дмитрий Александрович
МБУ «Центр городской трансформации» создано на основании Постановления Исполнительного комитета г.Казани №3149 от 18.10.2023.
Центр городской трансформации — это проектно-продуктовый офис, отвечающий за создание единой цифровой экосистемы муниципального образования города г.Казани. Наш принцип применения бизнес подхода к решению муниципальных задач. В связи с чем мы выполняем оптимизацию, а затем цифровизацию и автоматизацию всех муниципальных проектов.
Также команда Центра городской трансформации проектирует современные цифровые сервисы для горожан и бизнеса.
Одной из важнейших задач является постоянная модернизация и улучшение действующих информационных систем используемых в Исполнительном комитете г.Казани.
Основными задачами деятельности Центра городской трансформации являются:
— проектирование, обследование, разработка, адаптация, модификация, модернизация;
— проектирование и разработка современных технологичных решений;
— выстраивание эффективных продуктовых команд, работающих над созданием и модернизацией цифровых продуктов — сервисов и услуг;
— выстраивание эффективного взаимодействия и контроля деятельности подрядных организаций в сфере информационных технологий.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Груздева, д.5
- Телефон: 843 223 23 64
- Email: info@cgt.kzn.ru
- Сайт: https://cgt.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-tsentr-gorodskoy-transformatsii/
Дата последнего обновления: 18.09.2024