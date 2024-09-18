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МБУ Центр городской трансформации

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Общая информация

Директор Кремлев Дмитрий Александрович

МБУ «Центр городской трансформации» создано на основании Постановления Исполнительного комитета г.Казани №3149 от 18.10.2023.

Центр городской трансформации — это проектно-продуктовый офис, отвечающий за создание единой цифровой экосистемы муниципального образования города г.Казани. Наш принцип применения бизнес подхода к решению муниципальных задач. В связи с чем мы выполняем оптимизацию, а затем цифровизацию и автоматизацию всех муниципальных проектов.
Также команда Центра городской трансформации проектирует современные цифровые сервисы для горожан и бизнеса.
Одной из важнейших задач является постоянная модернизация и улучшение действующих информационных систем используемых в Исполнительном комитете г.Казани.

Основными задачами деятельности Центра городской трансформации являются:

— проектирование, обследование, разработка, адаптация, модификация, модернизация;

— проектирование и разработка современных технологичных решений;

— выстраивание эффективных продуктовых команд, работающих над созданием и модернизацией цифровых продуктов — сервисов и услуг;

— выстраивание эффективного взаимодействия и контроля деятельности подрядных организаций в сфере информационных технологий.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Груздева, д.5
  • Телефон: 843 223 23 64
  • Email: info@cgt.kzn.ru
  • Сайт: https://cgt.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-tsentr-gorodskoy-transformatsii/

Дата последнего обновления: 18.09.2024


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