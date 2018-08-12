ОАО Татметалл
Общая информация
ОАО «Татметалл» ранее являлось крупным поставщиком металлопродукции в Поволжском регионе. Металлобаза входила в десятку ведущих металлоторговцев России. На сайте компании сообщается, что в связи с организационно-функциональными преобразованиями функции ОАО «Татметалл» по закупке и реализации металлопроката переданы ООО «Метаслав».
Основным направлением деятельности ОАО «Татметалл» стала сдача в аренду открытых площадей и закрытых складских помещений в Высокогорском районе с кранами и кран-балками. У сдаваемых площадей имеются подъездные ж/д пути, асфальтированная дорога. Сдаются офисные помещения.
Управляющая организация – ООО «Управляющая компания „БУГОРОС“ (генеральный директор – Галиакберов Рустем Рашидович)
Исполнительный директор ОАО «Татметалл» – Криушкин Валерий Геннадьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Высокая Гора
- Адрес: 422701, с. Высокая Гора, ул. Луговая, 9
- Телефон: (843) 291-51-93, 291-52-47
- Email: kriushkin.v@tatmetall.com
- Сайт: tatmetall.com
Дата последнего обновления: 12.08.2018