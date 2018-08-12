ОАО Татметалл

Общая информация

ОАО «Татметалл» ранее являлось крупным поставщиком металлопродукции в Поволжском регионе. Металлобаза входила в десятку ведущих металлоторговцев России. На сайте компании сообщается, что в связи с организационно-функциональными преобразованиями функции ОАО «Татметалл» по закупке и реализации металлопроката переданы ООО «Метаслав».

Основным направлением деятельности ОАО «Татметалл» стала сдача в аренду открытых площадей и закрытых складских помещений в Высокогорском районе с кранами и кран-балками. У сдаваемых площадей имеются подъездные ж/д пути, асфальтированная дорога. Сдаются офисные помещения.

Управляющая организация – ООО «Управляющая компания „БУГОРОС“ (генеральный директор – Галиакберов Рустем Рашидович)

Исполнительный директор ОАО «Татметалл» – Криушкин Валерий Геннадьевич

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