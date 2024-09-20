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ГАПОУ Международный колледж сервиса

Образование и наука

Общая информация

Директор — Ковалева Фарида Рахибовна

Год основания: 1925 год.

ГАПОУ «Международный колледж сервиса» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), а также по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) и основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420137, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 58Б
  • Телефон: (843)522 62 02
  • Email: rescentrmkskazan@mail.ru
  • Сайт: http://college-service.org

Дата последнего обновления: 20.09.2024


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