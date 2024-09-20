ГАПОУ Международный колледж сервиса
Общая информация
Директор — Ковалева Фарида Рахибовна
Год основания: 1925 год.
ГАПОУ «Международный колледж сервиса» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), а также по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) и основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420137, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 58Б
- Телефон: (843)522 62 02
- Email: rescentrmkskazan@mail.ru
- Сайт: http://college-service.org
Дата последнего обновления: 20.09.2024