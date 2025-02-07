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ООО Микрохирургические инструменты

Промышленность, Медицина, Производства

Общая информация

Генеральный директор Шакиров Нур Хамзинович

ООО «Микрохирургические инструменты», будучи дочерним предприятием АО «КМИЗ», является основным производителем микрохирургических инструментов
в России.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. С. Сайдашева, 12
  • Телефон: (967) 364-32-20, (967) 364-51-41, (843) 278-28-05
  • Email: sales@kmizsurgical.ru
  • Сайт: http://kmizsurgical.ru/

Дата последнего обновления: 07.02.2025


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