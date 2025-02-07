ООО Микрохирургические инструменты
Промышленность, Медицина, Производства
Общая информация
Генеральный директор — Шакиров Нур Хамзинович
ООО «Микрохирургические инструменты», будучи дочерним предприятием АО «КМИЗ», является основным производителем микрохирургических инструментов
в России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. С. Сайдашева, 12
- Телефон: (967) 364-32-20, (967) 364-51-41, (843) 278-28-05
- Email: sales@kmizsurgical.ru
- Сайт: http://kmizsurgical.ru/
Дата последнего обновления: 07.02.2025