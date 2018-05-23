Сегодня в Татарстане до +27

В среду, 23 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.



Ветер юго-западный умеренный. Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С.

В Казани днем ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +22°С до +25°С.