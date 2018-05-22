Самолет с экс-форвардом «Ак Барса» Антоном Глинкиным совершил экстренную посадку
Самолет с бывшим хоккеистом «Ак Барса» Антоном Глинкиным, следовавший из аэропорта Антальи в Челябинск, совершил экстренную посадку в Волгограде.
Сообщается, что на высоте 10 тысяч метров на борту произошла разгерметизация салона. Один из пассажиров, рядом с которым сидел хоккеист, снимал происходящее на камеру.
Отметим, что пассажиры самолета не пострадали, в Челябинск их доставили на запасном самолете.
Напомним, ранее Антон Глинкин покинул казанский «Ак Барс», вместе с которым в этом году стал обладателем Кубка Гагарина.СпортХоккей Татарстан
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