Самолет с экс-форвардом «Ак Барса» Антоном Глинкиным совершил экстренную посадку

Самолет с бывшим хоккеистом «Ак Барса» Антоном Глинкиным, следовавший из аэропорта Антальи в Челябинск, совершил экстренную посадку в Волгограде.

Сообщается, что на высоте 10 тысяч метров на борту произошла разгерметизация салона. Один из пассажиров, рядом с которым сидел хоккеист, снимал происходящее на камеру.

Отметим, что пассажиры самолета не пострадали, в Челябинск их доставили на запасном самолете.

Напомним, ранее Антон Глинкин покинул казанский «Ак Барс», вместе с которым в этом году стал обладателем Кубка Гагарина.