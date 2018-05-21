Артем Лукоянов свозил Кубок Гагарина в родной Альметьевск

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов, ставший обладателем Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, привез Кубок Гагарина в Альметьевск, где начинал заниматься хоккеем, и показал местным болельщикам. Всего в «Парке 60-летия нефти Татарстана» собралось около 2 тысяч поклонников хоккея.

В Альметьевске Артем Лукоянов вырос, прошел путь от юношеского хоккея до первой команды «Нефтяника», выступающего в ВХЛ. А в сезоне 2011—2012 перешел в главную команду Татарстана.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий сыграл 56 матчей, набрал 12 очков при показателе полезности «+21». В Кубке Гагарина Лукоянов провел 19 игр, и набрал 3 очка с показателем полезности «+4».



