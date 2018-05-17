Россия может начать запускать спутники с помощью ракет «Тополь»

Баллистические ракеты «Тополь» могут начать использовать для запусков спутников.



По данным источника «РИА Новости», в ракетно-космической отрасли снова обсуждают эксплуатацию этих ракет. Собеседник издания отметил, что сейчас устаревшие МБР «Тополь» заменяют на более новые ракеты «Ярс». Раньше баллистические ракеты просто утилизировали. Однако у военных уже есть опыт создания ракет-носителей на основе МБР.

Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин поручил заменить в 14 ракетных полках комплексы «Тополь» на более современные системы «Ярс».