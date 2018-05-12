В Казани появится Центр фигурного катания

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов заявил, что в ближайшем будущем в Казани появится Центр фигурного катания. Сейчас, по его словам, идут работы по его проектированию.

Отмечается, что на новом объекте фигуристам не придется делить площадку с хоккеистами, так как здание будет полностью принадлежать первым.

«Уже договорились с Мозер (Нина Мозер, тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России – прим. авт.), она готова дать нам сюда программу, хороших тренеров, чтобы мы здесь растили из маленьких мальчишек и девчонок участников чемпионатов мира и Олимпийских игр», – цитирует Леонова „Татар-информ“.

Напомним, татарстанская спортсменка Евгения Тарасова стала второй в Пхенчхане в командных соревнованиях.