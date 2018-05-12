В Татарстане ожидаются заморозки на почве до -2°С

Сегодня, 12 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный слабый до умеренного.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +1 до +6 градусов. На почве местами заморозки до -2 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от +18°С до +21°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +19°С.



