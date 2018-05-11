Обладатель первого золота на ЧЕ по тхэквондо Артамонов: «Готовил удар в голову, и он прошел»

Обладатель первого российского золота на стартовавшем накануне в Казани чемпионате Европы по тхэквондо 20-летний россиянин Михаил Артамонов поделился с «Реальным временем», за счет чего удалось одолеть соперника в решающей схватке:



— Михаил, поздравляю с победой. Прокомментируйте свой финальный бой.

— Вначале было сложно, но мы так боремся постоянно, когда встречаемся. В этот раз я готовил удар в голову, который прошел. Друзья здорово поддерживали, спасибо им. Какое место эта победа занимает для меня? Пока еще не могу сказать. Только после боя немного отошел, надо еще осознать.

— Сегодня уже было два подряд мужских финала с испанцами. У них сильная школа?

— Да, хорошая команда, очень много перспективных спортсменов.

— Со скольки лет занимаетесь тхэквондо?

— С 11. Сейчас надо готовиться к чемпионату мира. Добавлю, что по организации чемпионата нет вопросов. Все слаженно, без задержек, на уровне.



Михаил Артамонов в финале сошелся с испанцем Хесусом Тортозой в категории до 58 килограмм. Поединок завершился со счетом 10:5. Сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» соревнования продолжатся.