«Рубин» подал заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы

Казанский «Рубин» отправил документы на лицензирование для участия в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Клуб в оговоренные сроки подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках. Это нормальная процедура для команд, которые ставят перед собой задачу участия в европейских турнирах», — сказали в пресс-службе «Рубина» корреспонденту «Чемпионата».

При этом отметим, что «Рубин» уже потерял шансы на итоговое шестое место в турнирной таблице. В еврокубки казанская команда может попасть только в случае, если «Уфа» и «Арсенал» не смогут пройти лицензирование.