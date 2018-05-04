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Путин наградил замглавы Минстроя РТ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

14:44, 04.05.2018

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Юрия Аляшева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указ о присуждении госнаград представителям команды «КАМАЗ-мастер».

ОбществоВласть Татарстан
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