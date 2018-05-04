Путин наградил замглавы Минстроя РТ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Юрия Аляшева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин подписал указ о присуждении госнаград представителям команды «КАМАЗ-мастер».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым