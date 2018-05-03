Лицей имени создателя Академии наук РТ Махмутова переименуют в честь Героя СССР

Власти Казани решили присвоить лицею №116 на ул. Жуковского имя Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина, говорится в сборнике документов исполкома города.

Отметим, что для лицея это третья смена наименования. В 1989 году, когда это была школа-лицей, она носила имя министра здравоохранения СССР (с 1959 по 1965 годы), выпускника Казанского университета и ректора Казанского мединститута Сергея Курашова.

В 2016 году лицею №116 присвоили имя министра просвещения ТАССР (1958—1979 годы) и одного из учредителей Академии наук РТ Мирзы Махмутова.