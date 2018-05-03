Лицей имени создателя Академии наук РТ Махмутова переименуют в честь Героя СССР
Власти Казани решили присвоить лицею №116 на ул. Жуковского имя Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина, говорится в сборнике документов исполкома города.
Отметим, что для лицея это третья смена наименования. В 1989 году, когда это была школа-лицей, она носила имя министра здравоохранения СССР (с 1959 по 1965 годы), выпускника Казанского университета и ректора Казанского мединститута Сергея Курашова.
В 2016 году лицею №116 присвоили имя министра просвещения ТАССР (1958—1979 годы) и одного из учредителей Академии наук РТ Мирзы Махмутова.
Справка
Абдулхак Умеркин — уроженец Ульяновской области. В годы Великой Отечественной войны командовал батареей 134-го гаубичного артиллерийского полка 172-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта. Под его командованием батарея отбивала атаки фашистских захватчиков у деревни Камышлы, уничтожив большое число живой силы и военной техники.
После войны, с 1946 года, работал учителем в школе №116.
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